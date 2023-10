Juan del Val descoloca con lo que llega a decir ante Motos de los abucheos a Pedro Sánchez

Pese a ser festivo nacional, ‘El Hormiguero‘ emitió en directo una nueva entrega este jueves 12 de octubre. Y por ello, Pablo Motos no dudó en llevar a su tertulia de actualidad el desfile del día de la Hispanidad y los abucheos a Pedro Sánchez. Un asunto sobre el que Juan del Val sorprendió con su opinión.

Y es que si hubo algo que destacó durante la retransmisión del desfile fueron los gritos de «¡Qué te vote Txapote!» a Pedro Sánchez a su llegada y al saludar a los Reyes de España. Algo que ha generado mucha controversia y sobre lo que tanto Xabier Fortes como Silvia Intxaurrondo se manifestaron en TVE.

Por la noche, Juan del Val tampoco se contuvo en su crítica a estos abucheos y gritos al Presidente del Gobierno en funciones. «A mí me parecen fatal, fatal, los pitidos, los insultos y los cánticos a Pedro Sánchez y a todos, absolutamente«, manifestaba el escritor.

Una opinión que sorprende (y mucho) teniendo en cuenta la de veces que Juan del Val ha criticado a Pedro Sánchez en la tertulia de ‘El Hormiguero’ junto a sus compañeros. Lejos de quedarse ahí, el marido de Nuria Roca tachó como «desagradable» lo que se vivió durante la Fiesta Nacional.

Eso sí, Juan del Val no dudó en decir que no había que señalar a nadie como habían hecho desde el PSOE asegurando que la culpa la tenía el PP por haber alentado junto a la ultraderecha a los ciudadanos. «Es verdad que decir que si la culpa es de Feijóo o de Abascal… La culpa del que pita la tiene el que pita», sentenciaba el colaborador.

Además, Juan del Val recalcaba que el problema no eran los abucheos o los gritos sino el momento y el lugar en el que se escucharon. «Me parece fatal porque, institucionalmente, te caiga bien Sánchez o mal, te guste o no te guste, es el presidente del Gobierno«, terminaba diciendo.

Una visión que en cierto modo compartió también Cristina Pardo. La presentadora de ‘Más vale tarde’ se sumó así a lo que también había dicho Intxaurrondo por la mañana en TVE. «Esto es una Fiesta Nacional, no un acto de partido. No lo era o no debería serlo», pronunciaba Pardo.