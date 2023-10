José Coronado y el reto de ‘Entrevías’: «Merece un final a la altura, no alargarse demasiado»

‘Entrevías’ regresaba el pasado martes a Telecinco con el estreno de su tercera temporada. La serie protagonizada por José Coronado volvía por todo lo alto con la inesperada muerte de una de sus protagonistas y con un comienzo de infarto que encandiló a los espectadores.

Este thriller ambientado en el madrileño barrio de Entrevías se catapultó como la ficción más vista de la televisión en todo el año 2022 y fue todo un éxito en Netflix. La tercera tanda de episodios de la producción creada por David Bermejo llega con el difícil reto de reconectar con toda su legión de fieles.

Sobre todo ello hemos podido charlar detenidamente con el actor José Coronado, en una entrevista exclusiva para El Televisero. Con el máximo protagonista analizamos también las nuevas tramas que se abren en ‘Entrevías‘ en esta tercera temporada y la llegada de nuevos personajes como los interpretados por Natalia Dicenta y Óscar Higares, entre otros.

‘Entrevías’ ha regresado por todo lo alto con una muerte inesperada. ¿Cuáles son las claves de esta tercera temporada? ¿Cómo la definirías?

Bueno la clave está en que tanto el departamento técnico como el artístico sabemos hacer las cosas mejor. Hemos aprendido durante la primera y la segunda temporada y los actores tenemos ya a nuestros personajes muy controlados. Y en esta tercera temporada llegan refuerzos, llegan actores nuevos que le dan una vida a la serie abriendo nuevas tramas.

Y luego la historia de la serie que está muy bien creada por David Bermejo. Es una temporada que habla de las segundas oportunidades, de eliminar prejuicios y en la que ponemos la cámara en lo que es la realidad y en lo que está pasando no solo en nuestro Entrevías en nuestro país, sino en todos los Entrevías que hay en el mundo. Y en todas las familias desestructuradas que hay en todo el mundo como le pasa a la de Tirso. Y yo creo que la mezcla de todo eso es lo que hace que esta temporada sea la mejor de las tres que hemos hecho hasta ahora.

¿Qué tipo de tramas vamos a ver en esta tercera temporada de ‘Entrevías’? ¿Cuál crees que puede llamar más la atención de los espectadores?

Pues ahí es donde entran en juego todos los personajes nuevos que han llegado. Por un lado, el de Natalia Dicenta que interpreta a mi ex mujer, que ya hemos visto como Tirso reacciona a su llegada porque le llevan los diablos con su regreso y con lo que pretende hacer. Esa va a ser una trama muy eléctrica entre los dos. Y vamos a ver una mujer luchando por recuperar a su familia mientras a Tirso no le hace nada de gracia.

Luego tenemos la trama de Óscar Higares, que está hecho un pedazo de actor y que está defendiendo a la perfección al malo malísimo de la serie. Luego Michelle Calvó que interpreta a una mujer absolutamente empoderada y que manda. Y luego está Álex Medina, que representa un poco a las nuevas olas de chavales de barrio que la vida les ha llevado a tener que sobrevivir haciendo lo que pueden. Es una temporada que tiene de todo, mezcla de suspense y de thriller con toques de comedia. Pero sobre todo en clave de familia que es donde radica el éxito de la serie porque además mostramos a una familia muy diferente de la familia clásica.

Esta temporada a Tirso le veremos un poco entre la espada y la pared por la llegada de Maica. Pero también imagino que le cambiará la vida el hecho de ser bisabuelo…

Sí, tenemos a un Tirso que ha triunfado en la primera y la segunda temporada por lo políticamente incorrecto que es, por lo cafre que es. En esta tercera temporada está claro que la llegada del bisnieto dará un vuelco. Y es que si hay alguien que puede ablandar un poco el corazón de este salvaje, de este militar que sigue anclado en el siglo XX, es un bebé. Y luego la constatación de que Tirso, que ha sido un clasista, machista y racista, al final son su nieta china adoptada y su pareja cubana los que le van a hacer poner un poco los pies en la tierra y ser mejor persona y que no viva con tanto prejuicio.

José Coronado: «Lo primero que quiero es lo mejor para Mediaset. La gente que mueve los hilos sabe que necesitan un periodo para recuperar espectadores»

Otro de los personajes que parece llegar pisando fuerte es el del nuevo comisario interpretado por Óscar Higares. ¿Cómo va a ser la relación de Tirso con él?

Está todo muy medido por David Bermejo de cómo va a ir fluctuando la relación entre Tirso y Romero a lo largo de los ocho capítulos de esta temporada. Y acabará en todo lo alto esa relación pero está todo medido para que vaya in crescendo poco a poco. Al final es un policía sin escrúpulos que juntado con el carácter de Tirso es un cóctel muy interesante.

Tirso es un tipo duro y difícil de tratar. Tiene un toque a lo Clint Eastwood en ‘Gran Torino’. ¿Es un reto interpretar un papel así? ¿Cómo es dar vida a un antihéroe?

Hombre si intentamos parecernos a Clint Eastwood claro que es un reto porque es un monstruo del cine. Uno humildemente hace lo que puede. Pero tengo que decirte que no ha sido un personaje que me haya costado llevarlo a cabo porque al final es un personaje bastante primario y bastante simple en sus concepciones. A la hora de interpretarlo no tiene muchas dobleces y una vez estás metido en él es fácil. Y luego además tengo una estupenda relación y una unificación de criterios absoluta con el creador, David Bermejo, y con Iñaki, Oriol y todos los directores.

Si que es verdad que al principio me daba cosa porque pensaba que era un hombre al que iba odiar todo el mundo. Y luego te das cuenta de que no porque al final lo que puede es la realidad. Al final es un buen hombre, lo que pasa es que tiene sus métodos diferentes y que no se puede ir así por la vida. Pero por ejemplo en Argentina que ha sido número 1 había un barrio en la que se montó la de Dios y los titulares de la prensa seria decían que ‘aquí tendría que llegar el método Tirso para poner fin a esta barbaridad’. Así que es un personaje que ha calado mucho tanto en España como fuera.

‘Entrevías’ ha sido un producto que ha triunfado tanto en España como en el resto del mundo gracias a Netflix. ¿Cuáles son los ingredientes que crees que tiene la serie para haber triunfado de esta manera?

Pues yo creo que lo que te decía antes de la familia. La familia en todas sus vertientes y manifestaciones que trae el siglo XXI. La familia y los barrios globalizados donde nos encontramos con diferentes culturas, con diferentes religiones y diferentes razas. El mundo está lleno de Entrevías y de familias desestructuradas. Y yo creo que eso es lo que ha hecho que rápidamente la gente se sienta identificada tanto en Argentina como en Corea del Sur.

‘Entrevías’ fue la ficción más vista del 2022 y se fue líder con un 18,3% y 1,8 millones de espectadores. Pero ahora llega en un panorama distinto con una Telecinco en crisis. ¿Sentís más presión por tener que tratar de levantar el vuelo con la serie?

Bueno, yo ante todo lo primero que quiero es lo mejor para Mediaset porque ha sido una cadena con la que yo he tenido una relación de amor toda mi vida y que ahora está pasando por un periodo de transición en el que tiene que atravesar un desierto, que no se va a solucionar del día a la mañana. Y bueno nosotros hemos hecho unos datos que están por encima de la media de la cadena, todas las críticas son maravillosas y es que la tercera temporada está mucho mejor que las anteriores, entonces tengo tranquilidad.

Y me consta que en Mediaset también la tienen y la gente que mueve los hilos saben que se necesita un periodo ahora de ir recuperando espectadores con otra fórmula diferente a la que tantos éxitos le ha dado a lo largo de tantos años.

‘Entrevías’ ya tiene confirmada una cuarta temporada que estáis grabando. ¿Si te dijeran de renovar por una quinta temporada lo harías o prefieres cerrarla como está?

Yo creo que no hay que alargar las cosas demasiado. Y de hecho, en el 80-90% de las series lo notas, cuando las series empiezan a alargarse pierden fuerza y calidad. Y entonces no, yo creo que tiene toda la pinta de que haremos ocho capítulos más en la cuarta temporada y le demos un cierre. Porque a mí si hay algo cuando veo una serie es que me deje satisfecho el final, para bien o para mal, pero cuando te dejan sin saber que pasa y de pronto la cancelan o la cierran sin un final… Creo que cuando le dedicas tanto tiempo a ver una serie quieres ver un final a la altura.

José Coronado, sobre sus polémicas palabras: «Voy a seguir diciendo toda mi vida lo que me dé la gana»

Parece que el binomio Mediaset y José Coronado es sinónimo de éxito. Lo fue en ‘Periodistas’ y lo ha sido en los últimos años con ‘El Príncipe’, ‘Vivir sin permiso’ y ahora ‘Entrevías’. ¿Sientes que en Mediaset eres como un icono para la ficción?

Hombre no me siento icono de nada, siento que soy un tipo con muchísima suerte y que intento elegir bien los productos y los trabajos en los que me embarco. Pero icono no. Gran culpa de donde estoy en mi profesión se lo debo a Mediaset o sea que para mí es más icono Mediaset que yo. Pero en cualquier caso me siento muy agradecido por todo.

¿Si te llama Mediaset lo dejas todo? ¿O ha habido alguna ocasión en la que hayas rechazado algún proyecto?

Con Mediaset tengo mucha confianza. Por supuesto que ha llegado algún proyecto y he dicho aquí no me veo o no me apetece y no ha habido ningún problema. Al tener confianza no hay necesidad de hacer algo si no cuadra. Igual que yo alguna cosa que les he propuesto me han dicho que no era el momento o que no les cuadraba algo así.

Con la repercusión internacional de ‘Entrevías’ en Netflix seguro que te han llegado proyectos fuera de nuestras fronteras. ¿Te gustaría trabajar fuera?

Pues es que si no lo hice cuando tenía 30 años no lo voy a hacer ahora que puedo seguir ganándome la vida en mi país. Y además ahora con las plataformas puedes llegar a todo el mundo. Estoy un poco cansado de tanto viaje a lo largo de mi vida, me apetece tranquilidad y si lo puedo hacer todo desde mi casa lo prefiero. No me importa hacer cosas puntuales, de hacer algún viaje de ida y vuelta, pero el hecho de ir a abrirme a otros mercados no tengo necesidad.

Ahora que se lleva mucho esto de los remake, ¿si te ofrecieran un regreso de ‘Periodistas’, lo harías? ¿O de algún otro proyecto en el que hayas participado y te gustaría retomar?

Sí, yo tengo un cariño a ‘Periodistas’ enorme. Fueron muchos años, hicimos como 120 capítulos en los que yo aprendí muchísimo y formamos una gran familia de la que conservo amigos de entonces. Fue una serie puntera en muchos aspectos y que reflejó muy bien el mundo del periodismo y temas de gran interés como la eutanasia y que me dio muchísimas satisfacciones tanto personales como profesionales. Lo que pasa es que hay gente que ya no está y sería muy difícil hacer ‘Periodistas’ sin gente como mi gran amigo Álex Angulo que en paz descanse. Pero si siempre sueño con esa posibilidad.

Recientemente unas declaraciones tuyas sobre los piropos a las mujeres generaron polémica. ¿Sigues pensando lo mismo? ¿Qué les dirías a todos aquellos que te han criticado por ello?

Yo es que sinceramente no miro mucho lo que se dice de mí porque no me aporta nada. Y es verdad que hoy en día hay que mirar mucho lo que decimos pero yo me niego a hacerlo porque toda la polémica de esa entrevista es que estaba fuera de contexto.

Y luego encima no añadieron lo que yo dije a continuación que es que todo dicho con respeto y con educación se puede decir y se puede hablar. Es lo único que decía. Y a mí como desde niño me enseñaron educación y respeto así lo hago. Además lo llevo a gala el ser una persona educada. Y a lo que yo me refería no es solo a las mujeres, lo decía también con respecto a un hombre. Es un problema de educación y respeto, con eso todos podemos hacer bromas, piropos y decir cosas bonitas sin ofender. Todo estriba en el respeto. Y como yo siento que respeto muy mucho voy a seguir diciendo toda mi vida lo que me dé la gana.