Jorge Javier Vázquez atiza así a TVE por lo presenciado en ‘Mañaneros’: «No nos representa»

Jorge Javier Vázquez no se ha podido contener al ver una controvertida escena de ‘Mañaneros’, el programa que presenta Jaime Cantizano en TVE. El magacín matinal abordó la boda de Isa Pantoja con Asraf Beno, que tuvo lugar el pasado viernes, 13 de octubre.

Una celebración «agridulce», como así la calificaron, por las grandes y dolorosas ausencias que hubo, como la de su propia madre, Isabel Pantoja, y la de su hermano Kiko Rivera. También, como si de un programa de Telecinco se tratara, pusieron el acento en el incidente que se produjo durante la ceremonia con la expulsión de Aneth, una examiga de Isa.

Sin embargo, lo que ha indignado a Jorge Javier Vázquez han sido las palabras de Pepa Jiménez, una de las colaboradoras de ‘Mañaneros‘, que llegó a criticarle por su papel como padrino sin mencionarle. El presentador de Mediaset lamenta así que en TVE se le dé cabida a este tipo de voces.

«Todo esto es un paripé como lo dije yo el viernes pasado. No me digáis que hay una ceremonia. Yo soy religiosa y una ceremonia es cuando te casa un cura. Y aquí no había cura, no había nada, ni un notario. El viernes no había boda, había un paseíllo con un padrino que llegó con el tiempo justo para hacerse las fotos y marcharse. Es todo surrealista y no entiendo nada», sentenció Pepa Jiménez. Un mensaje rancio y casposo.

La escena en cuestión ha sido compartida por Jorge Javier Vázquez en la red social X, antes Twitter, con una réplica muy contundente. «Esa gente de bien que no nos representa en la televisión pública», empieza reaccionando el catalán antes de dirigir su protesta hacia la corporación pública.

«Da pena escuchar esos argumentos tan ramplones en la televisión de todos. Luego nos preguntamos por qué los jóvenes están dejando de ver la tele», ha reflexionado Vázquez para concluir.