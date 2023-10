Jorge Javier declara una guerra sin cuartel a Jiménez Losantos con este áspero hachazo

Jorge Javier Vázquez ha hablado largo y tendido de la cancelación de ‘Cuentos chinos’ en el último número de la revista Lecturas. El presentador confiesa su pesar por no haber convencido al público de Telecinco para mantenerse en el access prime time. Pero también ha aprovechado su blog para lanzar una pulla a uno de sus máximos enemigos, Federico Jiménez Losantos.

En la publicación, Jorge Javier Vázquez reconoce que él sabía que iba a ser duro pero era optimista con los datos de ‘Cuentos chinos’. «Han sido meses de incertidumbres, con ratos en los que predominaba la esperanza y otros en los que me invadía la inseguridad. Me preocupaba cómo iba a encajar que el programa no cumpliera con las expectativas: las mías y las de los demás. Cuando vienes de presentar un programa de televisión que ha hecho historia y de conducir los realities más exitosos de este país, la responsabilidad puede llegar a convertirse en tu peor enemigo. Me duele defraudar a los demás, me hace sentir vulnerable», reconoce.

Jorge Javier se la devuelve a Jiménez Losantos con esta pulla tras lo que vio con Sonsoles

Además, el presentador no duda en hablar de los escenarios de futuro que se le presentan. Lo que está claro es que por el momento tendrá mucho tiempo libre. Y es posible que ese tiempo lo dedique a ver la televisión. Así, en su blog de Lecturas no duda en hablar de como ha podido ver ‘TardeAR’ y también el programa de Sonsoles Ónega pese a que en él colaboran rostros habituales de ‘Es la mañana’, el programa de Federico Jiménez Losantos.

«Aprovecho que ‘TardeAR’ está en publicidad para pasarme un ratito a mi Sonsoles Ónega. Fue un ratito, lo juro, solo un ratito», reconoce Jorge Javier en su blog. Y es que el presentador tiene mucho cariño hacia Sonsoles Ónega y aunque en los últimos años han tenido sus más y sus menos quiere mucho a Ana Rosa.

En ese breve espacio de tiempo que conectó con Antena 3 y vio ‘Y ahora Sonsoles’, hubo algo que chirrió y mucho al catalán: la reverencia con la que una de las colaboradoras hablaba de Federico Jiménez Losantos, que en los últimos años se ha convertido en uno de los mayores enemigos de Jorge Javier.

Así, Jorge Javier no duda en tirar de ironía al sentenciar a Jiménez Losantos. Y es que al presentador le choca el «respeto reverencial» con el que una colaboradora de Sonsoles Ónega aludía al locutor de EsRadio. «Aquí el problema radica en que a duras penas un señor de Tarragona o una señora de Pontevedra le ponen cara a Jiménez Losantos«, escribe el catalán.