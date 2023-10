Jorge Javier Vázquez, como nunca, señala qué escenarios se le presentan en Telecinco

Jorge Javier Vázquez no oculta la «angustia» y la «desesperación» que ha sentido por las audiencias de ‘Cuentos Chinos’ durante las diez emisiones que ha durado en Telecinco hasta su cancelación irrevocable. El presentador catalán era consciente de que la cadena estaba atravesando por un mal momento y que había que tener los pies en el suelo, pero jamás se imaginó que su suerte iba a ser tan funesta.

«Cuando me presentaron el proyecto de ‘Cuentos chinos’ jamás se me pasó por la cabeza que el programa pudiera llegar a ser cancelado», confiesa en un blog que le ha servido para desahogarse después de este gran varapalo profesional pocos meses después del controvertido final de ‘Sálvame’.

A Jorge Javier Vázquez no le duelen prendas en admitir que creía que «podríamos hacernos hueco en una franja muy complicada en la que, además, Telecinco llevaba mucho años sin apostar». Es completamente cierto que no había costumbre de pasar por el canal para ver un programa que empezara a las diez menos diez de la noche. «Pese a todo, estaba convencido de que lo lograríamos», cuenta.

Jorge Javier Vázquez: «Me duele defraudar, hacía quince años que no me quedaba sin programa que presentar»

De hecho, el catalán ahonda como nunca en sus expectativas de audiencia y revela el «jarro de agua fría» que le cayó el martes 12 de septiembre cuando a las ocho de la mañana vio el dato de audiencia que ‘Cuentos Chinos’ hizo en su estreno. Jorge comparte que creía que marcarían un 13%, pero ver que se trató de un 9,4% fue realmente demoledor.

«Me decían que la lucha iba a ser dura pero yo, optimista redomado, siempre contestaba que menos de lo que pensábamos. Que después de tantos años haciendo televisión seríamos capaces de conectar de nuevo con el público. Y que podríamos convertirnos en una alternativa», lamenta después de cómo han acabado realmente las cosas.

«Han sido meses de incertidumbres, con ratos en los que predominaba la esperanza y otros en los que me invadía la inseguridad. Me preocupaba cómo iba a encajar que el programa no cumpliera con las expectativas: las mías y las de los demás. Cuando vienes de presentar un programa de televisión que ha hecho historia y de conducir los realities más exitosos de este país, la responsabilidad puede llegar a convertirse en tu peor enemigo. Me duele defraudar a los demás, me hace sentir vulnerable», dice abiertamente Jorge Javier Vázquez. «Hacía quince años que no me quedaba sin programa que presentar», subraya.

Por último, respecto a su futuro, todo son incógnitas como él mismo ha reconocido: «A partir de ahora se presentan nuevos escenarios: volver pronto a trabajar con un programa que funcione, no volver a trabajar en un tiempo, volver con otro fracaso, que no vuelva a trabajar nunca más. Ahora toca aprender a enfrentarse a una agenda vacía y libre de compromisos y obligaciones».