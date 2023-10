Gonzalo Miró llama «sinvergüenza» al director de ‘Espejo Público’ por lo sucedido en directo

La llegada de Alberto Díaz, quien fuera director de ‘Sálvame’ al equipo directivo de ‘Espejo Público’ se nota cada día más. Y es que la parte de ‘Más espejo’ se ha «salvamizado». Es algo que han criticado en las últimas semanas tanto colaboradoras como Carmen Lomana así como otros famosos como José Manuel Parada. Este viernes, ha sido Gonzalo Miró el que no ha dudado en criticar a su director en pleno directo.

Y es que desde que Alberto Díaz está en ‘Espejo’ se nota como salen mucho más las bambalinas de Antena 3 o como se hacen teatrillos con Gema López y alguno de sus colaboradores a la hora de cebar contenidos. Y parece que uno de estos juegos ha terminado por cansar a Gonzalo Miró.

Este viernes, tras la vuelta de una de las publicidades, el plató de ‘Espejo Público’ aparecía vacío. No había ni rastro de Susanna Griso ni tampoco de ninguno de sus colaboradores y copresentadores. Finalmente, tras unos segundos, aparecía una procesión de gaiteros seguida de la propia presentadora, de Miquel Valls y de los colaboradores.

Gonzalo Miró, sin miedo contra el director de ‘Espejo Público’

Todo era un guiño a los Premios Princesa de Asturias que se celebran este viernes en Oviedo y en los que Meryl Streep es una de las galardonadas. Esta particular entrada al plató era muy comentada por todos. «No está pagado esto», soltaba Gonzalo Miró. «A mí me ha faltado un Cristo y un capirote», añadía de forma irónica el tertuliano.

«Pensaba que ibais a bailar como Meryl Streep», le decía entonces Susanna Griso a su compañero con cierta sorna. «Perreando», se escuchaba decir entonces a Gonzalo Miró. Pero antes de cambiar de tema, el tertuliano aprovechaba para lanzarle un dardo a Alberto Díaz. «Lo que no sé es por qué el sinvergüenza del director, que se le ocurren estas cosas, no ha venido con nosotros en procesión, ¿no?», comentaba. «Alberto no te escondas», añadía.