José Manuel Parada la emprende ferozmente con Susanna Griso: «Aspira a ser el nuevo ‘Sálvame'»

Parece que la «salvamización» de ‘Espejo Público’ no gusta a todo el mundo. Y es que el programa de Susanna Griso está siendo muy criticado en los últimos días por un controvertido vídeo sobre José Manuel Parada narrado por Nando Escribano, convertido en esta temporada en el ‘Tipejo Público’.

La intención del que fuera presentador de ‘Cazamariposas’ era hacer algo irónico y gracioso pero se le ha vuelto en contra y son muchos los que han criticado el vídeo. Algo que ha llevado a que este viernes la propia Susanna Griso hable del alto precio que va a pagar por la llegada de Gema López y el ex-director de ‘Sálvame’. «Estos amigos nuevos que he hecho me complican mucho la existencia», soltaba la presentadora.

«José Manuel Parada se está quedando solo y no porque se lleve mal con su entorno, sino porque sus amigos directamente se están yendo al otro barrio. En un mes ha dicho a cuatro. Todo su alrededor está estirando la pata a un ritmo frenético y eso está obligando a Parada a hacer parada en todos los tanatorios existentes de España. ¿Tiene Parada mala suerte o ser su amigo trae mala suerte?», decía Nando Escribano en el controvertido vídeo.

José Manuel Parada ¿El nuevo José Velez? pic.twitter.com/uWAVPUp7SV — TVMASPI (@sebas_maspons) September 20, 2023

José Manuel Parada carga con dureza contra ‘Espejo Público’

Pues bien, después de que este viernes ‘Espejo Público’ intentara ponerse en contacto con José Manuel Parada y dejara caer que estaba desaparecido; el que fuera presentador de ‘Cine de barrio’ ha estallado contra el programa de Susanna Griso en su cuenta de Instagram.

«Han dicho en la Tele que estoy desaparecido. Que ni mi familia NO me pueden localizar. Por favor más seriedad», empieza diciendo Parada antes de explicar que está de vacaciones. «Mi familia amigos y compañeros han conectado conmigo altamente preocupados por si me había ocurrido alguna desgracia», prosigue denunciando.

«Tranquilos que no me ha pasado nada malo. Solo tener que despedirme en muy pocos días de tanta gente que ha formado parte de mi vida personal y profesional durante tantos años y que parece ser que a Susanna Griso y a su programa ‘Espejo Público’ en Antena 3 les hace mucha gracia y se dedican a reírse de una desgracia ajena tan triste. Incluso se atreven a insinuar si soy tan gafe que ser mi amigo equivale a morirse. Totalmente lamentable«, sentencia Parada.

«Esta claro que este programa con sus fichajes aspira a ser el nuevo ‘Sálvame’. No todo vale por aumentar audiencia. Y las noticias lo son cuando se contrastan y confirman. Si no, son simplemente chismes. Así que quede claro que hoy por hoy ESTOY VIVO Y SANO Y NO DESAPARECIDO», concluye muy indignado José Manuel Parada.