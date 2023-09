Susanna Griso revela el alto precio de convertir ‘Espejo Público’ en un ‘Sálvame’ encubierto

Susanna Griso se está convirtiendo poco a poco en la nueva reina de las mañanas debido a la salvamización que está experimentado ‘Espejo Público’ en las últimas semanas. La sección de crónica social recuerda el espíritu de ‘Sálvame’ y la explicación es muy sencilla: la dirección ha sido asumida por Alberto Díaz, uno de los dirigentes del extinto programa de Telecinco.

Este cambio en la dirección se está percibiendo a leguas. No tanto por el fondo y por el tipo de contenidos en los que está entrando el magacín de Antena 3, sino por la forma en la que se están tratando y transmitiendo a la audiencia con cebos al más puro estilo La Fábrica de la Tele y un tono mucho más gamberro.

Además, Susanna Griso está acompañada por Gema López para presentar ese tramo del programa y, entre los nuevos colaboradores, se encuentran Pilar Vidal, Alonso Caparrós, Laura Fa, Sofía Cristo y el fichaje más sorprendente y jamás pensado: Gloria Camila.

Y hablando de tono más atrevido y desenfadado, el mejor ejemplo lo tenemos en el vídeo que se emitió el miércoles sobre José Manuel Parada. La pieza fue creada por Nando Escribano, otro de los colaboradores, y lo cierto es que ha causado gran controversia en redes sociales por ser de mal gusto.

«José Manuel Parada se está quedando solo y no porque se lleve mal con su entorno, sino porque sus amigos directamente se están yendo al otro barrio. En un mes ha dicho a cuatro. Todo su alrededor está estirando la pata a un ritmo frenético y eso está obligando a Parada a hacer parada en todos los tanatorios existentes de España. ¿Tiene Parada mala suerte o ser su amigo trae mala suerte?», se decía en el vídeo en cuestión.

José Manuel Parada ¿El nuevo José Velez? pic.twitter.com/uWAVPUp7SV — TVMASPI (@sebas_maspons) September 20, 2023

Pues bien, pese a las críticas que ha suscitado, en ‘Espejo Público‘ han continuado con la broma y, este viernes, ha aparecido Nando Escribano con un cartel de ‘se busca’ de José Manuel Parada recorriendo las instalaciones de Atresmedia. La reacción de Susanna Griso ha sido inmediata: «Ay, no, no, no, por favor, otra vez Parada. No aprende, este hombre no aprende eh».

«Lleva varios días desesperado, desde que se emitió el otro día el vídeo lleva intentando hablar con Parada por teléfono, por WhatsApp, ha intentado disculparse», ha comentado Gema López. «Esto no puede ser, Nando es reincidente. Hace un vídeo sobre Parada que lo inventó él, buscando a Parada en todos los tanatorios de España, y entonces la gente me critica a mí en las redes y Nando se salva. Y ahora va encima y lo busca por los pasillos de Atresmedia», ha cuestionado la presentadora.

«La que te está cayendo desde que estamos aquí querida», le ha espetado Gema en alusión a esa transformación que está enfrentando ‘Espejo Público’. «Es que estos amigos nuevos que he hecho me complican mucho la existencia», ha sentenciado Griso. «¿Era habitual esto antes por los pasillos de Antena 3?», ha preguntado Miquel Valls, a lo que ha respondido un rotundo ‘no’.