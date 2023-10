Gonzalo Miró deja a todos perplejos al revelar su verdadero nombre en ‘Espejo Público’

No hay duda de que cada vez que participa en ‘Espejo Público’, Gonzalo Miró deja algún titular. En los últimos días, el colaborador no ha tenido ningún reparo en lanzar algún que otro dardo a Alberto Díaz, el director que se ha incorporado esta temporada al espacio en su segunda parte tras la cancelación de ‘Sálvame’.

Este viernes, el colaborador ha vuelto a sorprender a todos sus compañeros al revelar algo muy desconocido de su vida. Y es que aunque lleva estando en los medios de comunicación casi desde que nació como hijo de Pilar Miró, son muchas cosas las que se desconocen sobre él.

Nada más arrancar la sección de ‘Más espejo’, Gonzalo Miró volvía a bromear con los «teatrillos» que les obliga a hacer Alberto Díaz. Si la semana pasada, les hacía entrar al plató en procesión con unos gaiteros, este viernes los colaboradores llegaban al estudio en un coche para hablar de la edad a la que se debe dejar de conducir.

«Oye, ¿qué seríamos nosotros sin un acting?», preguntaba el colaborador. «Te gusta a ti ehh, lo de las gaitas, pasearte en coche», le contestaba entonces Griso. «Lo de las gaitas no se le ha olvidado», aseveraba Ángel Antonio Herrera a lo que Gonzalo aseguraba entre risas que «ni se me ha olvidado ni lo he superado todavía, que es distinto».

Gonzalo Miró destapa su segundo y (desconocido) nombre

Tras ello, Gonzalo Miró aprovechaba para revelar su nombre al hablar de los invitados a la jura de la Princesa Leonor. «Felipe es como le llama la familia, no le gusta nada lo de Froilán», apuntaba Susanna Griso sobre el hijo de la Infanta Elena provocando un debate en el sofá.

«Ya, Gonzalo, pero esto es como si tu madre te llamó Gonzalo y, de repente, la gente decide llamarte por tu segundo nombre. No sé… ¿Cuál es? ¿Tienes segundo nombre o no tienes?», le preguntaba entonces Susanna Griso a su compañero. «Werther», respondía Gonzalo Miró.

Un nombre que sorprendía al resto de sus compañeros. «¡Guau!, yo casi que prefiero Werther», se escuchaba decir a una de las colaboradoras. «Bueno, de hecho, mi madre me quería llamar Werther, de esto podemos hablar otro día y ya os contaré por qué me puso Gonzalo», terminaba contando el colaborador.