‘GH VIP 8’ vive su primer edredoning: el beso de Luitingo y Pilar que revoluciona la casa

Luitingo y Pilar llevan semanas acercándose cada vez más en la casa de Guadalix de la Sierra. Los espectadores de ‘GH VIP 8‘ han ido viendo como ambos iban cogiendo más confianza entre ellos. De hecho, el cantante incluso dejaba a su novia desde el confesionario para desatar su pasión con su compañera de reality. El beso ha tenido que esperar, pero ha llegado la noche de este lunes.

Pilar está nominada esta semana, algo que le preocupa porque pueda separarse de Luitingo. Así se lo ha expresado ella misma: «No me puedo ir ahora en estos momentos, me da miedo afrontar todo, me quiero quedar porque quiero saber más cosas». «Mi corazón dice que si tú te vas se rompe», le ha dicho él, mientras que Pilar le ha pedido que le deje las cosas claras antes del jueves: «Si no me lo dices te vas a arrepentir».

Este lunes los dos han acabado durmiendo juntos, no sin antes tener una conversación de lo más acalorada en la casa de Guadalix de la Sierra. «Si no estuviera la cámara…», le ha soltado él con una risa nerviosa, a lo que ella le ha contestado: «Qué ruina más grande, que ruina entrar aquí y que estés tú».

Ya en la cama la conversación era aún más íntima. Estaban los dos solos en la misma cama cuando Luitingo le ha pedido a la influencer que se posicionara más cerca de él: «Acércate». «¿Más cerca todavía?», le ha preguntado ella justo antes de acabar besándose sin importarles si la cámara de la habitación estaba captando el momento o no.

Ha sido ya este martes cuando ambos concursantes han compartido la noticia con sus compañeros. Luitingo ha reunido a todos los chicos de la casa para darles la noticia, mientras que Pilar se lo ha contado a sus amigas. «¿Besa bien?», le ha preguntado Jessica Bueno, interesada por el tema. «Sí, igual que yo, de la misma manera», le ha respondido Pilar.

Pero el de anoche no ha sido el único beso que se han dado. En el jacuzzi también se han dejado llevar. Parece que su relación se está afianzando pese a que Pilar sigue teniendo novio fuera. Aun así, esta le ha pedido a Luitingo que se acuerde de ella si se marcha de la casa este jueves: «La «pinky promise» es que si me voy tienes que hacer un confe semanal mandándome mensaje y tengo que escuchar mi nombre en el 24h constantemente».