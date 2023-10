Emma García desmonta la comparación que muchos se hacen sobre Aitana en su polémica

El cambio de look y de estilo de Aitana está dando mucho que hablar a raíz de las críticas que ha recibido por parte de algunos padres que se han indignado por los bailes sexys de sus conciertos habiendo muchos niños y niñas entre el público. Es un tema que se ha comentado mucho en los últimos días con opiniones para todos los gustos. La última en pronunciarse ha sido Emma García en ‘Fiesta’.

Así, la presentadora de Telecinco se ha mojado sobre este cambio de Aitana después de que este mismo domingo también lo hiciera Juan del Val en ‘La Roca’ y de la brutal crítica que le dedicó Patricia Pardo hace unos días en ‘Vamos a ver’.

‘Fiesta’ emitía así el vídeo de Aitana llorando en el concierto de Málaga de este sábado hablando de su gran cambio. «Qué difícil es el cambio fuera de los escenarios y sobre todo dentro», remarcaba Emma García dando paso a la psicóloga Lara Ferreiro que ha tratado de defender a Aitana y de explicar su evolución.

«Hay que saber que nos escandalizamos los mayores, pero que los niños no. La edad de inicio sexual en España es a los 13 años. Tenemos que hablar de educación sexual y es algo que dice Aitana claramente porque tenemos un problema en los adolescentes pues ha subido el porcentaje de relaciones que se tienen sin precauciones», defendía Lara Ferreiro.

«Pero no hablamos de adolescentes. Estamos hablando de niños de 7-8 años. Ella es libre de hacer lo que quiera, el enfoque del debate es si un padre tiene el derecho de poder decidir si lleva a su hijo a un concierto de Aitana», replicaba José Ángel Leiras. «Que casualidad que sea un concierto de Aitana y no uno de Rauw Alejandro u Omar Montes», espetaba Amor antes de que fuera Emma García quién diera su opinión.

«Aitana es una gran artista y se come el escenario»

Así, la presentadora de ‘Fiesta’ trataba de enfocar el debate. «No desviemos el debate. Aitana puede hacer lo que le de la gana, es una gran artista y en el escenario se lo come. Pero estamos hablando de otra cosa. ¿Cómo se puede hacer ese cambio para que a ella no le afecte y no se sienta responsable y los padres no se encuentren en un momento de no saber muy bien donde meter a su hijo?», remarcaba Emma García.

Por su parte, Lara Ferreiro ponía también sobre la mesa que quizás el cambio de Aitana también se debe a una campaña de marketing. «Si el problema no es de Aitana, es de que los padres no sepan que ahora Aitana baila de forma sensual», insistía Leiras. «Pues tendrán que escuchar los padres lo que escuchan sus hijos», soltaba Amor Romeira.

Emma García diferencia el caso de Madonna del de Aitana

Tras ello, la colaboradora sostenía cómo siempre se critica a las mujeres y no a los hombres. «Es que es muy heavy. El público criminaliza a aquella persona que ha sido pequeña y se ha creado el personaje infantil como María Isabel, Melody, luego no tienen cabida en la industria», defendía Amor. «Tienes razón, fundamentalmente son mujeres», apostillaba Emma.

Por su parte, Makoke recordaba que esto ha pasado toda la vida y ponía de ejemplo a Madonna. «Pero es otro concepto. Madonna siempre ha sido provocativa y cuando tú vas a ver un concierto de ella sabes afortunadamente a lo que te enfrentas. Esto es otra historia de de repente encontrarte con otra cosa que no esperabas», sentenciaba Emma.