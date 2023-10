El sobrino de Ana Rosa la lía por cómo llega a llamar a Ana Obregón en pleno ‘TardeAR’

El pasado lunes, ‘TardeAR’ anunciaba la participación de Kike Quintana, el sobrino de la presentadora, Ana Rosa Quintana, con su sección ‘Fila Zero’, donde realiza críticas al programa. Sin embargo, finalmente no llegó a participar en el magacín vespertino de Telecinco, así es que este martes se ha tomado la revancha. ¡Y de qué forma!

Cuando faltaban tan solo 20 minutos para el final del programa, la periodista se acercó a la grada del público para hablar con su sobrino. «Has dado una entrevista muy bonita a Ana Obregón«, valoraba Kike. La actriz concedía su primera entrevista en directo a Ana Rosa desde el nacimiento de su nieta Ana Sandra a través de gestación subrogada. Puesto que sus intervenciones en otros espacios como ‘El musical de tu vida’ o ‘Joaquín, el novato’, fueron grabadas.

La presentadora le dio razón sobre lo bonita que había sido la entrevista, reconociendo que Ana había sido «muy generosa». Ha sido en ese momento cuando Kike la liaba con un desafortunado comentario sobre el físico de la actriz y presentadora: «Yo la he estado viendo de lado y parecía un bebé reborn, así, plastificadilla». «¿Tú no puedes hacer nada normal, decir nada bonito?», le preguntó Ana Rosa. «No, porque soy sobrino tuyo», sentenció Kike.

El sobrino de Ana Rosa critica el cebo que hicieron sobre él el lunes

Las críticas del colaborador hacia el programa continuaron porque este martes fue el Día contra el Cambio Climático y «no habéis traído a la del tiempo (Laura Madrueño). Tiene que estar. La metéis en todos lo sitios y hoy que se podía lucia no la habéis traído». «Y vamos a ver. Que sea la última vez que me cebas como ayer, que dices que iba a salir y luego no me sacas. O sea, que se lo hagas a Marlaska, que venía de la Sexta y se lo has hecho. Pero a mí que soy tu familiar que ayer digas que yo iba a salir y que no me saques…», lamentó Kike.

Ana Rosa echó la culpa a la directora, Xelo Montesinos. «Luego los Kikelibers van a por ti», le advirtió su sobrino, haciendo referencia a sus fans. A continuación, sacaron un fragmento del programa del pasado viernes, donde Miguel Ángel Nicolás estuvo bailando al son de la música asturiana con motivo de los Premios Princesa de Asturias.

«Yo no estaba», le recordaba la presentadora, ya que los viernes es su día de descanso. Pero Kike no cesaba en sus críticas: «Del programa del viernes, ni hablemos. El programa del viernes es para grabarlo en un DVD y prenderle fuego». «Mucha gente que me ha preguntado Miguel Ángel está bien, porque pensaban que había sido poseído por Belcebú», añadía.

El dardo de Kike a Sonsoles Ónega

Luego pidió otro vídeo del lunes, en el que Ana Rosa y Marisa Martín Blázquez «parecían las Supremas de Móstoles» por ir las dos con estampado animal. Y en ese momento, aprovechó para que la cámara enfocase los zapatos de su tía, mientras que decía: «Yo sé que ahora estamos en un programa de variedades, pero llevas unos zapatos morados de ‘Podemos’, espérate que no te salgan llagas».

Llegados a este punto, la directora les dio indicaciones de que la sección acababa y tenían que ir a publicidad. «Otra gente que va sin publicidad, a ver si aprendes», le espetó Kike a Xelo Montesinos, en clara referencia al programa de la competencia, ‘Y ahora Sonsoles’, presentado por Sonsoles Ónega y que ha decidido prescindir de anuncios.