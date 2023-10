El primer pronunciamiento de Jorge Javier en la boda de Isa Pantoja tras la polémica

Aunque Isa Pantoja y Asraf Beno ya se han casado a efectos legales, este viernes 13 de octubre tenía lugar la celebración a la que, Isabel Pantoja no ha acudido tal y como se preveía. Pese a todo, Jorge Javier Vázquez no ha dudado en lanzar un mensaje a la tonadillera en los últimos días primero con una carta y posteriormente a su llegada a la finca donde se iba a celebrar la boda.

Y es que finalmente, Jorge Javier Vázquez no ha dudado en acompañar a Isa Pantoja en este día tan especial para ella y ejercer de padrino. «En ningún momento dudé a la hora de ser su padrino», confesaba el presentador de Telecinco en el coche a su llegada a la finca.

Sobre si había visto nerviosa a Isa Pantoja, Jorge Javier Vázquez reconocía que no aunque él si. «Me ha dicho que no estaba muy nerviosa. Y yo lo que le he dicho que lo que teníamos que hacer es ensayar el paseo porque no tenemos que dejar nada a la improvisación, tiene que salir perfecto», aseveraba el presentador.

Al preguntarle por la no asistencia de Isabel Pantoja, Jorge insistía en que él siempre le había dicho a Isa que si el impedimento para que su madre fuera a la boda era él, él se echaba a un lado. «Yo no soy el motivo para que Isabel Pantoja hoy no esté aquí«, insistía él.

salvo sorpresas de última hora, no está previsto que acuda la madre de la joven, Isabel Pantoja. Por este motivo, Jorge Javier Vázquez, que ejercerá de padrino, ha querido escribirle una carta abierta a la tonadillera en su blog de ‘Lecturas’.

La carta de Jorge Javier a Isabel Pantoja con dos peticiones

La carta abierta de Jorge Javier a Isabel Pantoja.

Algo que ya había expresado Jorge Javier Vázquez en la carta que escribió a Isabel Pantoja en su blog de Lecturas de esta semana. «Ojalá vayas. Porque a lo mejor, dentro de unos días, o meses, o años, piensas que ojalá hubieras ido (…) Te conozco un poco. Más de lo que tú te crees y menos de lo que yo pienso. Y estoy convencido de que esta situación te está provocando dolor», reconocía Jorge Javier.

Pero la cosa no queda ahí. Además, le lanzaba una segunda petición: tener una charla a solas. Al presentador le encantaría poder mantener una conversación en privado con la cantante, tirados en el sofá con uno refrescos como viejos amigos, para convencerle de que debe acudir a la boda de su hija. Según imagina, en esa charla también podrán hablar de muchas otras cosas, como ya hicieron en el pasado. Pues, aunque parezca mentira, hubo un tiempo en el que Isabel Pantoja y Jorge Javier Vázquez se llamaban asiduamente y pasaban horas al teléfono.

«Si decides no ir (a la boda), quiero que sepas que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que tu hija tenga un recuerdo imborrable del día de su boda. Pero que sepas también que si no vas te va a echar mucho de menos. Y yo, también», concluía el comunicador la carta, publicada apenas 48 horas antes de que acompañe a la joven en el que será el día más importante de su vida, pese a las ausencias.