El indigesto palo de Almudena Cid a Christian Gálvez que enmudece en ‘El Novato’

Almudena Cid ha decidido dar el paso y hablar por primera vez de su dramática separación de Christian Gálvez en un programa de televisión. La ex-gimnasta olímpica se ha abierto en canal con Joaquín Sánchez en ‘Joaquín, el novato‘ este jueves en Antena 3.

Así, Almudena Cid ha sido la nueva invitada del programa del ex-futbolista del Betis y se ha sincerado con él ante cómo ha sido su carrera deportiva y, sobre todo, cómo llevó su retirada. Algo en lo que Joaquín se ve reflejado ahora que ha dejado el fútbol y tiene que buscarse otros retos en su vida. No obstante, como era de esperar, durante la entrevista Joaquín le ha preguntado por su relación y ruptura con Christian Gálvez y cómo se encuentra a día de hoy. Y es que no han sido años fáciles para Almudena Cid tal y como ella misma ha relatado.

«El final de mi carrera coincidió con mi vida en pareja. Esa transición la elaboré teniendo esa figura ahí. Más que nada era mental. Yo luego me he desarrollado como actriz, he escrito mis libros. No me ha paralizado nunca mi vida en pareja. Pero cuando de repente llega algo que tú no esperas porque no es algo que esté preparado, que se vea venir sino que es algo sorpresivo, pues sentí que mi vida entera se había ido», empieza diciendo la vitoriana.

«He tenido que hacer un trabajo importante porque estuve muy mal. Es como que tenía que pasarlo. Creo que esto ha significado el cierre de mi carrera deportiva. He entendido que mi valía depende de mi, que yo no dejé de ser o de tener lo que había construido como persona. Es como que sentía que yo me había desenvuelto el resto de mi vida donde yo no era la protagonista. Y cuando pasó pensé nadie me va a llamar, no me van a salir trabajos como actriz, no me va a salir nada. Me voy a hundir, nadie me va a querer. No sé querer, no me saben querer. Me empecé a ahogar y lo veía todo negro«, confiesa entre lágrimas Almudena Cid.

Toda esta ruptura se produjo además en plena pandemia, por lo que Almudena Cid se sintió muy sola. Aunque contó con la ayuda de dos amigos. «Tuve la suerte de tener a Tino y Marisa. Me ayudaron a sobrevivir esos meses y a entender que nada se había ido, que todo seguía en mí y empecé a descubrir que todo seguía en mí. Y he empezado a valorarme. Yo creía que era como qué tengo yo para que me admiren si ya he dejado mi carrera. Estaba siempre en un plano de tener que demostrar y fue agotador», relata ante Joaquín Sánchez.

Por si fuera poco, Almudena Cid remarca lo difícil que se lo puso también la prensa. «Un amigo me había dejado un piso al lado del teatro para que no cogiera el coche porque estaba teniendo pensamientos muy desafortunados. Y me acuerdo que acababa de saltar la noticia, llevaba un gorrito y la mascarilla. El paparazzi me vio y empezó a hacerme fotos y me dijo Almudena te puedes quitar la mascarilla y le dije ‘no es suficiente lo que estás viendo en mis ojos'», recuerda. «Me acuerdo que una vez me sacaron leyéndome los labios y hacían una transcripción que no coincidía con lo que yo decía. Y entonces me aislé y me protegí», termina diciendo en ese sentido.

La pregunta clave de Joaquín a Almudena Cid y su posterior dardo a Christian Gálvez: «De la que me he librado»

Tras relatar este calvario, Joaquín Sánchez no lo duda y le hace la pregunta clave que muchos se hacen, a Almudena Cid. «¿Has llegado a perdonar a Christian Gálvez?«, le cuestiona. A lo que ella responde de forma clara y directa: «Sí, pero porque no tiene que ver con él, tiene que ver con perdonarme yo, con aceptarme yo. No tiene nada que ver nada con la otra persona. Todo es sobre mí, sobre cómo entendí yo la vida después de la gimnasia».

«Hay un pequeño cuentecillo que habla entre la diferencia entre el sacrificio y el esfuerzo. No son lo mismo. Cuando tu te sacrificas hay algo de tu esencia que se está yendo en el sacrificio, en el esfuerzo no. En el deporte yo he hecho sacrificios entonces yo entendí que sacrificándome conseguía cosas. Y en la pareja entendí que sacrificándome conseguía cosas«, asevera Almudena durante la conversación con Joaquín.

Justo después, Joaquín le hace una broma sobre el libro que le cambió la vida y le suelta que fue el Libro de familia. «El que no rellené yo nunca, menos mal, de la que me he librado«, reacciona entonces Almudena entre risas. «Creo que el cuerpo es muy sabio y sabía que no. Pero ahora sí, no lo sé, ya veremos. Siempre he pensado en esa experiencia, si que la he tenido presente. Pero doy gracias a no haberlo sido», llega a decir la gimnasta dejando claro que da gracias de no haber sido madre junto a Christian Gálvez.

«Tengo que trabajar otra forma de ver las relaciones y necesito mi tiempo. Pero estoy viviendo un momento maravilloso. Yo creía que estar enamorada era lo otro y ahora digo ¿Qué coño es estar enamorada? Estoy como descubriéndolo ahora», termina diciendo Almudena Cid.