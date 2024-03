Marta Riesco usa la relación de Patricia Pardo y Gálvez para lanzar este órdago a ‘AR’

Marta Riesco se ha propuesto hablar sobre todos los que un día fueron sus compañeros de Telecinco. Tras Kike Calleja, Javier Ungría, Alexia Rivas y Joaquín Prat, ahora le ha llegado el turno a la pareja formada por Christian Gálvez y Patricia Pardo.

Aunque, a diferencia de los primeros, en esta ocasión la periodista ha hablado en un tono muy distinto. Incluso se alegra que su situación fuera diferente a la suya: «Como sabéis, paralelamente se produjo otra historia de amor muy complicada en mi productora. Y, por suerte para ellos, pudieron protegerles y controlar todo lo que ocurría. Ojalá me hubieran tratado con ese amor y respeto».

Comparando su relación con Antonio David Flores, que también nació en los pasillos de Mediaset, con la de Christian y Patricia, Marta Riesco ve claras diferencias: «Evidentemente, nuestras parejas no eran las mismas ni nuestro rango profesional, pero ambas nos merecíamos una ayuda para soportar esta situación. Mi compañera tuvo mucha suerte y me alegro infinito por ella. Pero, en mi caso, ocurrió todo lo contrario. Ambas somos mujeres profesionales que nos enamoramos. Nadie se merece el trato que me dieron», lamenta.

El órdago de Marta Riesco a la productora de Ana Rosa: «Que se sepa la verdad»

Antes de concluir, la que fuera reportera de Unicorn lanza un órdago de cara al futuro: «Ojalá todo sirva para que cambie esta situación en un futuro y ojalá llevar todo esto ante la justicia me dé la calma y el consuelo que necesito para seguir con mi vida feliz y en calma. El 25 de abril espero que se deje de aplazar el juicio y, al menos, que se sepa la verdad».

Esta confesión sobre Patricia Pardo y Christian Gálvez llega justo después de que Marta Riesco no hablara en tan buenos términos de Joaquín Prat. Sin pelos en la lengua, la periodista aseguraba que el presentador de ‘Vamos a ver’ es «una de las personas que peor se portó conmigo y que menos me esperaba porque siempre valoraba mi trabajo positivamente». «El trato de Joaquín Prat hacia mi fue pésimo. Fue el que más daño me hizo en el mundo de la televisión», sentencia.