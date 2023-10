El impactante final de ‘Mía es la venganza’ en su capítulo 89 que da un vuelco a todo

El capítulo de ‘Mía es la venganza‘ que ha emitido Divinity este jueves a pesar de ser festivo nacional ha estado marcado por tres importantes tramas. La trampa que Jaime le ha tendido a Sonia Hidalgo, la frustrada propuesta de Fernando a Orson para adoptar un niño y, sobre todo, la gran pillada a Lola por parte de Montes que ha descubierto el paradero del cadáver de Enrique.

Dispuesta a todo con tal de sacar a Jaime de su vida y la de su familia, Sonia trata de expulsarlo de Los Olivos cuando Montes, su confidente, le informa de que, tras indagar en sus cuentas, ha descubierto que está arruinado. Así, la dueña del club ha aprovechado esta supuesta mala situación financiera para ofrecerle 300 mil euros a cambio de perderle de vista.

Lo que ignoraba la protagonista de ‘Mía es la venganza’ es que él guardaba un as en la manga: todo era una estrategia para dejarla en evidencia y que sus hijos descubrieran que estaba dispuesta a sobornarle con una ingente cantidad de dinero para que se alejara de ellos. En consecuencia, Sonia ha amenazado a Montes con despedirle por haber fallado en su investigación y hacerle quedar en ridículo.

Por otro lado, después de que su amigo Óscar le haya conseguido una cita con un asistente social para iniciar los trámites para acoger a un niño, Fernando se ha sentado frente a Orson y le ha propuesto ser padres. Pero la respuesta del chef no ha sido la esperada. «¿Estás loco? ¿En qué momento te dije que me gustaría ser padre? Requiere una responsabilidad grandísima, hay que estar preparado y no lo estamos (…) No cuentes conmigo para esto ni ahora ni nunca», le ha advertido.

Aunque, sin duda, lo más impactante del episodio 89 de ‘Mía es la venganza’ se ha producido cuando Lola, por recomendación de su psicóloga, le ha escrito una carta póstuma a Enrique para desahogarse y poder superar sus pesadillas. En ella ha narrado absolutamente todo, hasta el momento en el que le asesinó de un mal golpe y cómo Mario le ayudo a enterrarlo.

Lo peor es que la joven se ha dirigido hasta el lugar donde está enterrado el cadáver para leerla y Montes le ha seguido y lo ha descubierto todo. «Vaya, vaya, Enrique, por fin te he encontrado», ha reaccionado escondido entre la vegetación. Así, Lola, sin quererlo, ha puesto sobre la pista una información muy peligrosa tanto para ella como para Mario. Si localizan el cuerpo antes de salir del país, sus vidas darán un giro y la serie también.

Avance del capítulo 90 de ‘Mía es la venganza’ – Viernes 13 de octubre

Después de que Montes comunique a Sonia sus sospechas sobre el lugar en el que se hallan enterrados los restos de Enrique, la inspectora Morales inicia la búsqueda del cadáver. Ambos saben que tendrán que encontrar el cuerpo antes de que Mario y Lola se marchen a Estados Unidos. Mario ignora que sus compañeros le han preparado una sorpresa, mientras Olivia y Bosco celebran su compromiso en el club. Pese a sus respectivos planes de futuro, ni Mario ni Olivia pueden dejar de pensar el uno en el otro.

Fernando, por su parte, sufre un revés cuando Orson rechaza su plan de convertirse de ser padres. Sin embargo, encuentra en Andrés un apoyo, con el que podría iniciar una bonita amistad. Abir, por su parte, se dispone a marcharse a Londres para conocer a la novia de su hermano, cuando descubre que todo se trata de un engaño de Ahmed.