El embarazoso momento de Sonsoles Ónega en directo que pasó inadvertido en pantalla

Sonsoles Ónega vivía este miércoles un programa de lo más accidentado. ‘Y ahora Sonsoles‘ se encargaba de analizar la actualidad de la prensa del corazón en su sección ‘Fresh’, que estaba repleta de informaciones tras la publicación de las revistas. En mitad del programa la presentadora sufría un accidente, aunque evitaba comunicarlo hasta acabar de dar todas las informaciones.

‘Y ahora Sonsoles’ se centraba en hablar sobre si finalmente veremos la entrevista de Gabriela Guillén hablando de Bertín Osborne. Al parecer, la madre del futuro hijo del cantante habría paralizado la publicación de la misma tras tener una conversación con este en el que habrían decidido guardar silencio sobre su relación.

Tras hablar de este tema y tras la emisión de un vídeo, se podía ver a Sonsoles Ónega riendo con las colaboradoras de sus lados. Asimismo, la presentadora se escondía en la mano y tras su espalda algo que la audiencia no podía adivinar qué era. Al parecer, había sufrido un accidente, pero la comunicadora seguía con el programa y le daba paso a una secuencia de la caída de Piqué en un escenario y a la última hora de Eugenia Martínez de Irujo, acusada de explotar ilegalmente un acuífero de Doñana.

Era Pilar Vidal quien le leía a Sonsoles Ónega el comunicado que acababa de hacer público la heredera de la Casa de Alba: «Lo que se asegura es que Luis Martínez de Irujo es el responsable de la gestión de la finca, defendiendo que Eugenia Martínez de Irujo no ha participado nunca en la gestión de la explotación. Aclaran al final que no han dañado en ningún momento el dominio público y que la finca está fuera del acuífero de Doñana».

Fue justo al finalizar la emisión cuando Sonsoles Ónega se despedía de la audiencia y hacía público el accidente que había sufrido en directo: «Lo que me ha pasado es que se me ha roto el tacón». Eso sí, esto no le evitaba bailar, porque se marchaba bailando al ritmo de «Antes muerta que sencilla» de María Isabel.