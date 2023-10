Cristina Pedroche sorprende con el alto coste de trabajar en ‘Zapeando’: «Me siento vacía»

Cristina Pedroche regresa este martes, 10 de octubre, al programa ‘Zapeando’ de La Sexta en su horario normal. Algo que no ha podido hacer durante estos primeros meses de maternidad.

Sin embargo, la colaboradora ha compartido una amarga publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que ha desvelado a todos sus seguidores cómo se siente realmente con esta vuelta a la normalidad y el alto precio que tiene que pagar por separarse de su pequeña.

Cristina Pedroche: «Me siento vacía y me duele el pecho»

«De camino a Zapeando. Hoy ya vuelvo a mi horario normal. Sé que soy una persona afortunada, que tengo un trabajo que me apasiona, pero hoy me voy con el corazón en un puño», ha admitido Cristina Pedroche mientras iba de camino hacia el plató de ‘Zapeando‘.

«Me siento vacía y me duele el pecho», añade con una frase que es verdaderamente desgarradora. «Sé que estará muy bien cuidada y mimada por mi madre, pero eso no quita que me duela. Mucho», ha proseguido sincerándose la también presentadora de ‘Password’ en Antena 3.

Junto a ese duro texto, Cristina Pedroche ha colgado una imagen suya muy elocuente en la que se muestra aparentemente compungida.