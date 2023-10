Celia Villalobos arma el lío en ‘Mañaneros’ y denuncia censura en TVE: «¿Me queréis callar?»

Como cada mañana, Jaime Cantizano terminaba ‘Mañaneros‘ haciendo un repaso a la actualidad del día en la mesa política junto a Cristina Narbona (PSOE), Ramón Espinar (ex líder de Podemos en Madrid), Edmundo Bal (ex líder de Ciudadanos) y Celia Villalobos (ex ministra del PP).

Uno de los temas de debate como no podía ser de otra forma eran los abucheos a Pedro Sánchez y los gritos con el cántico de «¡Qué te vote Txapote!» durante el desfile del día de la Hispanidad. Un asunto que generaba mucho debate y que provocaba un tenso rifirrafe entre Celia Villalobos y Ramón Espinar.

«Edmundo dice que son unos energúmenos, ¿a ti te lo parece?», le preguntaba directamente Jaime Cantizano a Celia Villalobos. «A mi me parece que cualquier acción de esa naturaleza es deleznable. Igual que me parece terrible los escraches que hacían algunos políticos de Podemos a la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría a las puertas de su casa con niño pequeño», destacaba la ex-política del PP. «La rabia se expresa en las urnas», añadía.

Pese a todo, Celia Villalobos criticaba a Pedro Sánchez por pactar con Bildu. «Habrá muchos socialistas a cuyos padres o madres mataron los etarras que no les habrá gustado esa reunión», sostenía la ex vicepresidenta del Congreso. «Díselo a Javier Maroto que negoció con Bildu siendo alcalde de Vitoria», le recriminaba Cristina Narbona. «Me da igual, tengo derecho a pensar libremente y lo que tú no puedes es ser Presidente del Gobierno con los votos de Bildu», soltaba Villalobos.

Por su lado, Ramón Espinar se dirigía a Celia Villalobos haciéndole un símil. «¿Tú te imaginas como te pondrías tú con toda la razón del mundo que te vote Billy el niño?», le preguntaba el que fuera líder de Podemos en Madrid. «Pues dilo», le respondía Celia sin miedo. Justo entonces, ambos ex políticos se enzarzaban por el lema de «¡Qué te vote Txapote!» porque Espinar defendía que era un lema alentado por el PP. «Eso no es cierto», le espetaba Villalobos.

«Es radicalmente falso», insistía ella a lo que él le contestaba diciendo que «puedes gritar pero yo voy a dar mi argumento» recordando como Isabel Díaz Ayuso fue la que empezó a utilizar dicha frase. Después de que Celia Villalobos le interrumpiera, Ramón le pedía poder hablar mientras Jaime Cantizano ponía orden.

Celia Villalobos explota en ‘Mañaneros’: «¿Os molesta que opine?»

Tras ello, Ramón Espinar dejaba claro que lo que estaban haciendo con esos gritos es decirle a «los que somos rojos» que no somos españoles. Algo en lo que Villalobos no estaba de acuerdo pero en lo que Edmundo Bal si que le daba la razón al ex-político de Podemos. Y se generaba entonces un nuevo enfrentamiento a tres bandas.

«Lo que había allí no era el conjunto de los votantes del PP», trataba de defender Villalobos a lo que tanto Espinar como Narbona le recordaban que ese lema fue el de la campaña de Isabel Díaz Ayuso. «Eso es falso, no fue el lema del PP», insistía Celia. «Que salga Feijóo y diga que no lo es y que desautorice a Díaz Ayuso, que no lo ha hecho nunca», le replicaba Ramón Espinar.

Finalmente, Celia Villalobos se sulfuraba y denunciaba censura. «¿Me dejáis acabar? ¿O me queréis callar definitivamente?», espetaba ella. «¿Os molesta que opine?», volvía a preguntar. «No, además, eso es imposible Celia», soltaba Jaime Cantizano tirando de ironía al decir que es muy difícil que Villalobos se calle en una tertulia.