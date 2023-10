Avance de ‘Hermanos’, capítulos del 30 y 31 de octubre: Omer descubre el secreto de Susen

Antena 3 continúa emitiendo nuevos capítulos de la exitosa ‘Hermanos‘ este lunes 30 y martes 31 de octubre en el prime time a partir de las 22:40 horas tras ser líder de la noche en sus dos días de emisión.

De hecho, ‘Hermanos’ volvía a alzarse como la serie más vista en el mes de septiembre por delante de ‘4 estrellas’ y ‘La Promesa’, las series diarias de La 1. La ficción turca cerró el mes con una media del 14,4% y 1.245.000 espectadores.

En el capítulo anterior de ‘Hermanos’, asistimos al fallecimiento de Leyla tras entrar en muerte cerebral. Su muerte deja a Tolga hundido. Por su parte, Süsen sintió miedo, tanto que acudió a ver a Sarp y, mientras se abrazaban, Ömer los vio.

¿Pero qué va a pasar durante toda esta semana en ‘Hermanos’? En El Televisero te contamos la sinopsis de los nuevos capítulos que Antena 3 emite este lunes 30 y martes 31 de octubre:

Esta semana en ‘Hermanos’…

Tres semanas después los Eren comienzan a notar el invierno. El viejo gallinero en el que viven no es el mejor lugar para soportar el frio, y hasta que Omer no cobre su sueldo no podrán comprar carbón. Sin embargo, Ahmet regresa de un viaje de negocios con una sorpresa para ellos: les trae carbón y algo más: una nueva casa. En pocos días comprará una nueva vivienda para ellos.

Orhan recoge sus cosas de la casa de Gonul el día de la vista para su divorcio, pero la mujer se las ingenia para retenerlo y evitar así que acuda… buscando alargar el proceso.

Tolga sigue sin salir de casa, que continúa compartiendo con Doruk. El chico intenta animarlo a volver al colegio, pero su mundo se ha derrumbado tras lo ocurrido con Leyla. Asiye y Omer comprenden mejor que nadie su situación.

Mientras, Omer y Susen están distanciados por culpa de Sarp. El chico no entiende los motivos por los que existe tanta complicidad entre ambos. Y ella busca la forma de volver a acercarse a Omer, pero Sarp se lo pone cada vez más difícil. Omer, Aybike y Ogulcan tratan de convencer a Asiye para que acepte la casa que Ahmet quiere comprar para ellos. Emel está ilusionada. Susen busca acercarse a Omer, pero la única condición de este para volver con ella es que le cuente el motivo real por el que Sarp y ella están tan unidos…

Gonul busca venganza contra Sengul robándole su furgoneta y por tanto su medio de vida. Por suerte, Sengul cuenta con el apoyo de Akif que no parará hasta hacerla pagar. Ahmet busca pasar más tiempo con Omer y le anuncia que ya no tendrá que trabajar en el club. Le pasará una cantidad de dinero todos los meses para que pueda vivir cómodamente con sus hermanas. Padre e hijo descubren además que comparten afición por la música.

Al mismo tiempo, Sevval descubre que Ahmet piensa comprar una casa a Omer y sus hermanas. Tolga no levanta cabeza y Ogulcan tiene un plan para animarlo: ponerle delante un motivo para seguir viviendo: Bahar. Sin embargo, se topará con la complicada situación de su familia.

Exultante, Suzan acompaña a Ahmet, a Omer y a sus hermanas a ver la nueva casa. Todos están impresionados y muy ilusionados ante el futuro que el hijo de Sevgi les prepara… sin embargo, Sevval y Sarp buscan la forma de impedirlo. Ogulcan y Doruk consiguen que Tolga recupere las ganas de vivir. Bahar, la niña que lleva el corazón de Leyla es la responsable del cambio. El chico se interesa por la pequeña, pero Zehra, su hermana mayor, busca evitar nuevos encuentros.

La situación entre Sarp y Omer empeora por momentos cuando el primero no se separa de Susen. Nebahat y Ayla vuelven a ser amigas para sorpresa de Akif y Suzan, que no comprenden el motivo de su acercamiento. Mientras, Nebahat acaba confesando a Ayla que Akif pasó la noche con ella, siendo infiel a su mujer.

Tolga visita a Bahar y descubre la difícil situación en la que viven ella y Zehra. Las dos viven con su hermano mayor y su mujer, que las maltratan de forma continua. Doruk y Asiye hacen el reparto de ropa, todo se complica cuando la policía aparece en una de las entregas pues la mercancía que transportan no es la que esperan.

Ahmet comunica a su familia una importante decisión que ha tomado con respecto a Omer: lo reconocerá como su hijo, lo que aumenta la rabia de Sarp y Sevval. Ayla traiciona a Nebahat, mostrándole a Akif una comprometida grabación. Pero no solo a él, también a Suzan.

Sarp prepara un peligroso plan de venganza contra Omer, que acabará con trágicas consecuencias. Sarp es trasladado de urgencia al hospital. Omer revela todo lo ocurrido a Ahmet, Sevval y Yasemin, que llegan también de inmediato. Todos están preocupados por el chico.

Por supuesto, Sevval culpa a Omer de lo ocurrido, que deberá declarar ante la policía. Aunque cuenta la verdad, es tan poco creíble el hecho de que Sarp intentara taparle los ojos que el chico se ve acorralado. Más aún cuando Sarp despierta y se hace la víctima ante su padre. Ahmet, sintiéndose culpable, rechaza a Omer y elige a Sarp.

Akif y Nebahat temen lo peor tras la traición de Ayla. El ex empresario corre al encuentro de Suzan, esperando casi un milagro: que no haya leído el mensaje donde Nebahat revela la infidelidad de Akif. Por suerte, Akif consigue eliminar el mensaje del teléfono de Suzan antes de que lo vea… pero Ayla sigue siendo una amenaza, por lo que prepara un plan para deshacerse de las pruebas que guarda en su teléfono.

Sin embargo, deben acudir de inmediato a comisaría, Doruk y Asiye están detenidos y en el calabozo. Nebahat consigue sacar a su hijo pagando una fianza… pero Asiye continúa detenida, Omer no dispone del dinero necesario para que quede en libertad. Doruk no piensa permitirlo y hace un sacrificio que supone un gran acto de amor que impresiona a los agentes.

También a Akif… quien reconoce ante Nebahat el gran amor que su hijo siente por Asiye. Sin embargo, para la mujer esa relación es imposible… no solo por la diferencia de clases, si no por los grandes secretos que ocultan relacionados con la muerte de Veli y Kadir. Si Doruk llega a enterarse, su relación con Asiye estará acabada y sufrirá… por supuesto, si resulta ser al contrario, todo estallará por los aires.

Ahora que Orhan vuelve a ser libre, entre los Eren buscan la forma de que Sengul lo perdone y recuperen su relación. Algo que parece no va a ser fácil. Sin embargo, entre todos harán que sus padres vuelvan a estar juntos. Ahmet destruye el documento por el que aceptaba a Omer como su hijo legítimo ante las amenazas de Sevval.

Omer, por su parte, lamenta ante Asiye haberse ilusionado y rechaza cualquier acercamiento por parte de Ahmet, quien intenta que comprenda los motivos que lo han llevado a alejarse de él. Tolga está ilusionado ante la visita de Zehra y Bahar… pero también preocupado por la hermana mayor de la pequeña. Sabe que la obligarán a casarse… y no piensa permitirlo.

Pese a la insistencia de Akif, Nebahat continúa buscando la forma de separar a Doruk de Asiye, y cree que Yasemin puede ser la aliada perfecta. La chica no duda en aceptar la propuesta de Nebahat. Por su parte, Ayla descubre el engaño de Berk ante Asiye, lo que provoca una nueva discusión entre ambos. ¿Volverán a separarse?

Suzan y Ahmet se encuentra en el club. Ella le reprocha su comportamiento con Omer, profundamente decepcionada. Más tarde, el chico le devuelve la motocicleta que le regaló… Ahmet trata de hacerle entender de nuevo los motivos que lo han llevado a alejarse, pero Omer tiene duras palabras para él.

Sengul permite que Orhan se quede en su casa… aunque solo como inquilino. Cuando Gonul lo descubre se llena de rabia. Yasemin consigue recuperar la relación con Omer demostrándole que es la única de la familia que lo cree. Al mismo tiempo, siguiendo los consejos de Nebahat, se acerca a Doruk. Asiye ve como la chica le come terreno con los dos chicos a los que ama: su hermano y su novio… Aybike le sugiere enfrentarse a ella y advertirla.

Harto de la actitud de Susen y su cercanía con Sarp, Omer rompe su relación con la chica. Nebahat prepara una nueva encerrona para Doruk y lo invita a una cena en la que también estarán Sevval y Yasemin. Durante el encuentro, Doruk y Yasemin acaban bailando juntos. Al día siguiente, lo ocurrido entre ellos llega hasta Asiye y Aybike, que no dudan en enfrentarse a Yasemin, provocando una desagradable pelea que Omer y Sarp tratan de parar.

Yasemin no pierde la oportunidad de demostrar su fortaleza ante Asiye. Pronto conseguirá separarla de Doruk, y no tardará en hacerlo de Omer… La hija de Ahmet muestra su lado más oscuro con Asiye. Omer descubre en el movil de Sarp que Susen le oculta un grave secreto que habría evitado su separación y se enfrenta duramente a ella para que le cuente toda la verdad. Mientras, Yasemin sigue buscando la forma de aislar a Asiye, consiguiendo que Omar la desprecie ante todos.