Anabel Pantoja dice ‘basta ya’ a ‘Fiesta’ por lo que llegan a soltar: «No respetáis a una mujer»

Desde que dejara ‘Sálvame’, Anabel Pantoja solo se ha dejado ver como colaboradora en los debates de ‘La isla de las tentaciones’ y ‘GH VIP 8’. Este domingo, la sobrina de Isabel Pantoja llamaba muy enfadada a ‘Fiesta’ por lo que se estaba diciendo de ella y su novio David.

Era Arabella Otero, reportera de ‘Fiesta‘ la que daba a conocer que tras comprarse una casa en Canarias, Anabel Pantoja ha conseguido un trabajo como fisioterapeuta a su novio David. «Se lleva a su novio a Canarias. Ha hablado con altos directivos de una de las clínicas de mayor renombre de Canarias y va a pasar consulta allí los viernes en Gran Canaria», adelantaba la redactora.

«Cómo cuida Anabel Pantoja a sus novios», remarcaba Emma García. Justo ahí, Aurelio Manzano no se cortaba al lanzarle un zasca a la sobrina de Isabel Pantoja. «Hombre son los que le llevan el bolso», soltaba el colaborador que rápidamente era reprendido por Alexia Rivas al decir que «que envidioso eres».

Tras emitir un vídeo en el que Kiko Matamoros ya hablaba de cómo Anabel siempre hacía lo mismo con todos sus novios, Emma García comentaba que «yo no sé si les ayuda o les da todo». «Yo ya dije hace tiempo que a Anabel le encanta tener alguien que le lleve el bolso», insistía Aurelio ante la indignación de Emma y de todos sus compañeros.

Después, Arabella seguía explicando como les parecía llamativo que David trabaje los viernes en Canarias para poder pasar el fin de semana junto a Anabel Pantoja y comparaba lo que hizo en su día con Omar Sánchez al prestarle el dinero para montar su escuela de surf. «Parece que compra el cariño de sus novios», soltaba la redactora. Un comentario que hacía estallar también a Emma al espetarle que «ellos también se dejan comprar».

«Yo no soy amiga de Anabel Pantoja pero que le esté ayudando a su novio yo no lo veo mal», volvía a defender Emma. «Es que no vemos todo desde una perspectiva y un tremendismo. Si fuese al revés se vería más normalizado porque el chico está ayudando a su novia. Como lo hace ella es que le está comprando al novio», explotaba Luis Rollán.

«Pero que casualidad de que todos los novios de Anabel al final vayan a su terreno. Ella está afincada en Canarias, ¿por qué no se va ella a las ciudades de sus novios?», defendía Arabella Otero. En ese momento, Alexia Rivas también daba la cara por Anabel Pantoja: «Es que si yo tengo una pareja le voy a ayudar siempre, ¿Qué sabemos si él también la ayuda?».

Anabel Pantoja explota contra Aurelio Manzano: «Me parece muy feo»

Tras escuchar el debate que se estaba haciendo en ‘Fiesta’ y las polémicas acusaciones de Arabella y Aurelio Manzano, Anabel Pantoja llamaba muy enfadada a Amor Romeira. «Anabel está hecha polvo», advertía Emma García mientras Amor explicaba que estaba muy dolida por la frase de Aurelio Manzano.

«Me parece tan feo lo que acabo de ver por parte de personas que están ahí sentadas que tienen una educación. Esta chica que ha hecho el reportaje, que tiene mi respeto, se ha equivocado de lleno. Y lo de Aurelio, ¿decir que a mi me llevan el bolso? ¿Perdona? Tenéis que medir un poco las palabras. Entiendo que está la libertad, habláis cada vez que queréis de mí e inventándoos mentiras», explotaba Anabel Pantoja entre lágrimas.

«Nadie ha dejado ningún trabajo por mí. Yo dejé mi vida en Sevilla y en Madrid para irme a Canarias por amor, ¿vale? Y esta persona que ahora está a mi lado está trabajando en su clínica de Córdoba y lo que no quiere es dejar de trabajar para estar a mi lado ni que digan que esté mantenido por nadie. ¿También lo vais a criticar? ¿Y que compro a mis parejas? ¡Ya está bien! Me parece muy feo el debate barato de no respetar a una mujer. ¿Por qué yo le regale unas zapatillas a mi novio le estoy comprando? Gracias a Luis, Alexia y Amor por haber tenido una neurona y defenderme», sentenciaba Anabel.