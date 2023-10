Avance semanal de ‘Amar es para siempre’ con la marcha de estos personajes y Manolita en peligro

‘Amar es para siempre‘ continúa su periplo en las sobremesas de Antena 3 antes de despedirse definitivamente de la audiencia tras once años en antena y dar paso a una nueva serie de los mismos creadores.

Por el momento no hay fecha para el final de la serie, lo que si hay es ya un final grabado. Y es que la serie producida por Diagonal TV concluía su rodaje hace unos días. Ante esta despedida, Manu Baqueiro ha querido decir adiós a la serie con un emotivo mensaje.

Esta semana, ‘Amar es para siempre’ vivirá un parón en su emisión pues Antena 3 ha optado por sustituir la serie al igual que ‘Pecado Original’ por cine el próximo miércoles 1 de noviembre con motivo del día de Todos los Santos al igual que hará TVE con ‘La Moderna’ y ‘La Promesa’.

En los próximos capítulos, Los Gómez luchan por consolar a Lola, que encontrará su refugio trabajando en El Asturiano. Mientras Benigna emprende un viaje a Texas, a sus espaldas queda un Peñalara insatisfecho por su propia victoria en la presidencia de la Asociación de Comerciantes.

Por su parte, Marcelino se embarca en una nueva aventura en Barcelona. En Confecciones Quevedo, el ambiente vuelve a tensarse más. Victoria responsabiliza a su madre de la muerte de Diana. Mientras, Elena tratará de convencer a Chimo para que regrese a la empresa. Por último, Elena se enfrentará a Manolita en un tenso encuentro. La empresaria se presenta por sorpresa en el supermercado y está dispuesta a hacer lo que haga falta para apartarlos de Malena.

¿Pero qué va a pasar durante toda la próxima semana en la serie protagonizada por Itziar Miranda, Manu Baqueiro, Anabel Alonso, entre otros? Pues si no puedes esperar, en El Televisero te avanzamos las tramas más importantes de todos los capítulos de ‘Amar es para siempre’ del 30 de octubre al 3 de noviembre que se emite en Antena 3 de lunes a viernes a las 15:45 horas:

Capítulo 2741 de ‘Amar es para siempre’ – Lunes 30 de octubre

Lola se siente devastada tras su emotivo reencuentro con Malena en la plaza, sin embargo, hace todo lo posible por ocultar sus emociones ante Marcelino, quien ha decidido viajar a Barcelona para comenzar las grabaciones de su programa de cocina. Manolita agradece el gesto de su hija para evitar causar más preocupaciones a su padre y permitirle marchar con tranquilidad.

Mientras tanto, los Quevedo se unen para proteger a Malena. A pesar de los intentos de la joven por descubrir por qué su familia insiste en mantener a Lola alejada de sus vidas, no obtiene respuesta, excepto la amenaza de Elena. Ante la firme determinación de Malena de seguir viendo a Lola y desentrañar la verdad detrás de lo sucedido, Elena y Román revelan el pasado de la costurera en Barcelona y sus presuntas mentiras para acercarse a Román por interés económico. A Malena le resulta extraño lo que su familia le cuenta, ya que no encaja con la personalidad de Dolores.

Por otro lado, Victoria atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Culpa a su madre de la muerte de Diana y, por un breve instante, encuentra consuelo en los brazos de Federico. Mientras tanto, Román descubre que Chimo ha dejado la empresa, cansado de ser el chico para todo de los Quevedo, sin oportunidad de progresar. Así se lo cuenta el propio Chimo a Crespo en presencia de Alicia, con la esperanza de que pueda comenzar a trabajar en el club.

Mientras Benigna viaja feliz y emocionada a Texas para conocer a su nieto, Peñalara se siente insatisfecho después de ganar la presidencia de la Asociación de Comerciantes. Sofía, por su parte, confronta a Isidro por haberle mentido acerca de Valeria y decide contratar a Trini como camarera en el King’s. Más tarde, Valeria le expresa a Isidro su deseo de dejar el hotel y buscar un apartamento en alquiler para comenzar una nueva vida en Madrid.

Sin embargo, Valeria pronto se da cuenta de que entre Sofía e Isidro hay algo más que amistad y que los sentimientos románticos están en juego. Valeria le pide a Isidro que sea sincero consigo mismo y con ella, lo que finalmente lleva a su ruptura definitiva. Al mismo tiempo, Silvia se siente muy afectada por lo sucedido con Daniel y descubre que su situación financiera es crítica debido al embargo de las cuentas. Desesperada, busca ayuda en Quintero, y Pelayo le ofrece comida y alojamiento hasta que la situación se resuelva.

En el supermercado, Carlos recibe la inesperada visita de su padre, Basilio, quien ha llegado para convencer a su hijo de regresar al pueblo y enfrentar las consecuencias de sus acciones ante la justicia militar. Finalmente, Elena irrumpe en el despacho del supermercado para enfrentarse a Manolita como una leona protegiendo a su cría, dispuesta a hacer lo que sea necesario. Elena, altiva como de costumbre, no duda en amenazar abiertamente a Manolita.

Capítulo 2742 de ‘Amar es para siempre’ – Martes 31 de octubre

Lola no puede dejar de pensar en su último encuentro con Malena cuando Manolita llega a casa muy nerviosa, indignada tras la inesperada visita de Elena cargada de amenazas. Tanto es así que Manolita espera que algún día Malena sepa quién es su madre y quién fue su padre. No obstante, por el momento, tanto Manolita como Lola coinciden en que lo mejor será tomar distancia con Malena durante un tiempo, hasta que todo se calme.

Tras la aparición de Basilio, Gala y Carlos están muy preocupados y esperan poder conseguir a tiempo el pasaporte falso que Carlos necesita para huir del país antes de que sea demasiado tarde.

A la mañana siguiente, es el día del entierro de Diana. Victoria no ha pegado ojo en toda la noche, devorada por el dolor y la culpa. Román logra convencer a su hermana para darle el último adiós a la modelo. Más tarde, cuando regresan a casa, Román se sincera con Victoria sobre sus sentimientos con Lola. El contable está convencido de que debe olvidarse de ella para siempre.

Y mientras Lola trata de reconducir su vida trabajando en El Asturiano, al menos hasta que Marcelino regrese a Madrid, Malena se reencuentra con Curro y entre ellos no tarda en resurgir la sintonía. Sin pareja, sin casa y sin dinero, Silvia es un mar de lágrimas por todo el daño que Daniel le ha causado. Manolita, consciente de la terrible situación por la que atraviesa su amiga, invita a Silvia a alojarse en casa, ella acepta y no tarda en mudarse.

Y mientras Rafa confiesa a Sofía que Isidro lo ha dejado con Valeria, Gala conoce al padre de Carlos, Basilio, quien sigue empeñado en que su hijo se entregue y le da solo un par de días para despedirse. Por otro lado, Felipe Soria reaparece, deseando recuperar su inversión en la Banca Crespo, aunque, por el momento, tendrá que esperar.

Al caer la noche, en el King´s, Lola se reúne con Claudia, a la que acaba confesando uno de sus grandes secretos: está casada, aunque en trámites de divorcio. A Claudia no le parece un motivo suficiente como para romper la relación y cree que no deberían permitir que el pasado se interponga en su futuro como pareja. Después, Chimo aparece en el King´s y durante una incómoda conversación con Claudia, sale a la luz su implicación en la muerte de Mario a través de flashbacks. Chimo, atormentado por la culpa, no se siente merecedor del cariño de Claudia.

Capítulo 2743 – Jueves 2 de noviembre

Amanece en la Plaza de los Frutos, y mientras Silvia ha pasado su primera noche en casa de los Gómez, Carlos tiene una mala noticia para Gala: el tipo que le iba a entregar la documentación falsa resultó ser un estafador que se ha marchado con el dinero. ¿Qué van a hacer ahora? Carlos cree que todo está perdido y que no le quedará más remedio que hacer caso a su padre y entregarse, pero Gala le pide un poco más de tiempo, encontrarán una solución.

Silvia, por su parte, también se siente perdida. No puede ejercer de abogada hasta convalidar su título, lo cual lleva tiempo y no se siente capaz de estar mano sobre mano hasta entonces. Manolita ofrece a su amiga trabajar en el súper, pero ésta se encuentra desubicada. Victoria también debe reordenar su vida tras la trágica muerte de Diana, pero no va a ser fácil. La diseñadora no deja de preguntarse qué habría pasado si se hubiera marchado a Londres cuando ella se lo pidió, quizá la modelo seguiría viva y serían felices.

Alicia trata de consolar a su amiga e impedir que se culpe por lo sucedido. Además, la abogada insiste en que este es el momento de aceptar su propuesta, convertirse en socias y liberarse de Confecciones Quevedo. Victoria promete pensarlo. Más tarde, en el taller, Federico y Elena celebran el contrato millonario que han firmado para confeccionar los uniformes de una importante aerolínea. Emocionados se lo cuentan a Victoria, a la que no hace ninguna ilusión el encargo.

En paralelo, Crespo está en apuros ante la insistencia de Soria, que sigue con la idea de retirar su depósito. Alicia recuerda a su padre que ese dinero se ha volatilizado para abrir la rama de Portugal. Crespo se apresura en tratar de conseguir liquidez ante la posibilidad de que más clientes quieran retirar sus depósitos, tal y como advierte Alicia. Por fortuna, Crespo logra que Soria no retire su dinero de su banco, pero éste le propone organizar una nueva fiesta ahora que está de regreso en Madrid.

Mientras, las elecciones están a punto de celebrarse y Pelayo se entera a través de Sebas de que el presidente de su mesa electoral será Manolo, el del Cascabel. A su vez, durante un encuentro con Peñalara, a Manolita no le pasa inadvertida la admiración que siente el empresario por Benigna.

Aunque para admiración y sintonía la que parecen tener Malena y Curro. La joven Quevedo consigue olvidar sus penas junto a su “amigo”. Y Sofía, harta de ser paciente y prudente, decide dar un paso al frente con Isidro, confesar sus sentimientos y… besarle.

Por último, Elena intenta que Chimo vuelva a Confecciones Quevedo, prometiéndole el puesto de comercial que tanto deseaba y recordándole el terrible pasado que les une. Fue Chimo quien manipuló los frenos del coche con la intención de matar a Federico, tal y como Elena pidió, pero aquel día fueron Román y Mario quienes iban a bordo del vehículo y sufrieron el terrible accidente que acabó con la vida de Mario.

Capítulo 2744 – Viernes 3 de noviembre

Tras su encuentro con Chimo, Elena comprende que el joven no va a cambiar de idea y está decidido a prosperar junto a Crespo. Ante la situación, Elena se lo comunica a su amante y aprovecha para seducirle.

Inmejorable la mañana que están viviendo Isidro y Sofía después de haber pasado la noche juntos. En el lado opuesto está Silvia, a la que no está resultando fácil adaptarse al supermercado y a algunas clientas conflictivas. Crespo y Felipe Soria se cruzan casualmente en El Asturiano con Sofía, de la que Soria queda prendado y descubre que es la gerente del King´s.

Y mientras Pelayo comienza su propia batalla contra la abstención electoral, Carlos y Gala se preparan para su última noche, aunque Sebas no se rinde e intenta hacer desistir a Basilio.

En su primer día en el club, Chimo parece moverse como pez en el agua, dispuesto a no defraudar a Crespo por la gran oportunidad que le ha dado. Alicia, que no tarda en aparecer por Los Berrocales, no deja de halagar al joven, del que se aprovecha. Sin embargo, el que comienza a tener serias dificultades para llevar las riendas de la empresa es Federico, quien acusa que sus lapsus y falta de capacidades están yendo a más, por lo que pide ayuda a Román.

Más tarde, Alicia llega al taller para recoger a Victoria y salir juntas a cenar y disfrutar de la noche. Antes de marcharse, Victoria, molesta por sentirse de nuevo apartada, sella su alianza con Alicia, dispuesta a lanzar su propia firma y cumplir sus sueños. Alicia celebra la decisión de su amiga.

Por último, Felipe Soria, encaprichado con Sofía, decide acudir al King´s para volver a verla, pero allí se encuentra con Trini, a la que reconoce de una de las fiestas de Crespo.