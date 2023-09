Todos los colaboradores de ‘Más vale sábado’ con Adela González y Boris Izaguirre

La Sexta quiere seguir apostando por el directo y la información. Y por ello, tras no lograr los resultados esperados con ‘Aruser@s Weekend’, ahora probará suerte en la tarde de los sábados con ‘Más vale sábado’, una nueva versión mucho más gamberra de ‘Más vale tarde’ con Adela González y Boris Izaguirre al frente.

Previo a su estreno este sábado 9 de septiembre, La Sexta ha presentado todos los detalles de ‘Más vale sábado‘ durante el FesTVal de Vitoria en una rueda de prensa, a la que ha acudido El Televisero, y en la que se han revelado además todos los colaboradores que acompañarán a los presentadores.

José Antonio Antón, director de contenidos de Atresmedia destacaba que «La Sexta tiene un nivel increíble de conexión entre el directo y la actualidad y el entretenimiento». «Teníamos un hueco y nos apetecía mucho pasarlo al sábado, que era uno de esos cuartos que teníamos que ordenar. Teníamos que darle una vuelta más bestia a lo que habíamos hecho con ‘Más Vale Tarde’ en los últimos años. Va a tener un espíritu muy gamberro», adelantaba por su parte César González Antón, director de ‘La Sexta Noticias’.

Adela González, encantada con su vuelta a Atresmedia tras ‘Sálvame’

Sobre lo que nos espera en ‘Más vale sábado’ ha sido su presentadora, Adela González la que ha dado la clave: «Es un programa muy de chochoneo, es decir ir a nuestra bola y perdernos». A ello ayudará el hecho de que no van a tener cue. «Me parece estupendo porque así hay más improvisación y naturalidad», reconocía Boris al respecto.

Para presentar ‘Más vale sábado’ desde La Sexta quisieron apostar por un tándem que fuera con el espíritu de La Sexta. Y por ello decidieron rescatar a Adela González y fichar a Boris Izaguirre. «Adela vuelve a casa y Boris es una persona que tenía que estar en La Sexta y todavía no había estado», aseveraba González Antón.

Para Adela González es un regreso muy dulce después del final de ‘Sálvame’ en Mediaset. «Quiero dar las gracias a Atresmedia por confiar en mi. Cuando me hablaron de este proyecto me pareció un bombón y lo es», reconocía la presentadora. » Vuelvo a casa pero es un lujo, con un colchón de plumas, para contar las historias más emotivas que entre semana no da tiempo», añadía.

Inés Hernand, entre los colaboradores de ‘Más vale sábado’

Cada sábado, Adela González y Boris Izaguirre se sentarán junto a un nutrido equipo de colaboradores entre los que destaca el fichaje de Inés Hernand. La presentadora de ‘Gen Playz’ en RTVE da el salto a Atresmedia tras haber participado de forma esporádica en ‘Y ahora Sonsoles’ y justo después de que RTVE haya decidido cancelar su programa de Playz.

Pero además, ‘Más vale sábado’ contará con la colaboración de los periodistas Alberto Guzmán (‘Mañaneros’, ‘En boca de todos’), Karmele Izaguirre (‘La mañana de La 1’) y María Lamela (‘Más vale tarde’) así como con el politólogo Pablo Simón (‘Al rojo vivo’), la concejala de cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, el humorista y presentador Eduardo Aldán, La Caneli (interpretado por el actor Alberto Fernández) y la cocinera Carmen «Tía Alia».

Boris y Adela invitarán cada sábado a varias personalidades del mundo de la cultura, la música, el deporte, o la comunicación para charlar sobre su carrera y su vida, disfrutar de un buen rato y analizar la actualidad en un ámbito distendido después del frenético ritmo del día a día. Además, uno de estos invitados se quedará a pasar la tarde con el equipo de ‘Más Vale Sábado’ y vivir el programa junto a ellos. La primera invitada será Toñi Moreno.

Entre las diferentes secciones que compondrán el programa estará el tiempo (meteo), de vital importancia para hacer planes el fin de semana y también habrá una sección de cocina donde prepararán las recetas más deliciosas para disfrutar en el fin de semana.