Sonsoles Ónega dice ‘basta’ por la censura de la dirección de ‘Y ahora Sonsoles’

Sonsoles Ónega se ha visto censurada por la dirección de ‘Y ahora Sonsoles‘ este miércoles 6 de septiembre. Todo ocurría hacia el final del programa, cuando la presentadora conectaba en directo con Quim Gutiérrez y Úrsula Corberó, que atendían a un reportero del formato de Antena 3 para presentar su nueva serie de Netflix, ‘El cuerpo en llamas’.

Úrsula Corberó era la que más se abría ante la cámara de ‘Y ahora Sonsoles’ y revelaba que estuvo a punto de no aceptar el papel. «Las dudas surgieron del respeto que me daba interpretar un personaje basado en una persona real, un caso muy polémico y mediático», comentaba la catalana en directo.

«Pues no nos la vamos a perder», añadía Sonsoles Ónega en directo mientras Úrsula Corberó decía algo a la vez que no escuchaba la presentadora. Por ello, le pedía que repitiera lo que había dicho: «¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué has dicho Úrsula? Es que tengo un debate en plató que no te puedo contar, así que dime otra vez».

De esta manera, Úrsula Corberó volvía a repetir su mensaje, dirigido a la audiencia de ‘Y ahora Sonsoles’: «He dicho que el 8 de septiembre que nadie se la pierda». «Hombre, no nos la vamos a perder. Además, no sé si puedo decirlo. ¿Puedo decirlo?», preguntaba Sonsoles Ónega a la dirección del programa, que parecía con ganas de decirle algo a la actriz protagonista de la serie.

Sin embargo, desde la dirección le prohibían decirlo, motivo por el que Sonsoles Ónega se quejaba de la «censura constante» que sufre en su programa: «Me dicen que no, es que no puedo decirlo… Yo sufro una censura constante en este plató de televisión…». Pocos segundos después, daba paso a ‘Pasapalabra’.