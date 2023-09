Sandra Barneda tiene que amordazar a Makoke por cómo llega a calificar a Rubiales

Luis Rubiales comparecerá este viernes ante la Audiencia Nacional por el beso no consentido a Jenni Hermoso y la denuncia que se le ha interpuesto por agresión sexual. Este jueves, ‘Así es la vida’ se desplazaba hasta allí para conocer la última hora con Sandra Barneda y César Muñoz.

Para ello, Sandra Barneda conectaba con Javi Fuente para conocer la última hora sobre lo que se espera que haga Luis Rubiales este viernes a su llegada a la Audiencia Nacional. En ese sentido, la presentadora se arriesgaba a decir que el ya ex presidente de la RFEF se parará ante los medios de comunicación y hablará.

«La narrativa suya no ha cambiado. Desde que él sale creyéndose toda la Real Federación Española de fútbol que va a dimitir, hace una narrativa clarísima y asegura que es un beso consentido y explica cómo se producen esas escenas. Y va incluyendo el apoyo que dice que tiene social y se gira a colocarse en una posición de víctima», sostenía Sandra Barneda.

Por su parte, Makoke no se contiene al señalar que la trayectoria de Luis Rubiales le avala como «sinvergüenza». Un duro calificativo que Sandra Barneda le corregía de inmediato pidiendo que por favor haya respeto en ‘Así es la vida’.

Así, Sandra Barneda se ponía seria con su colaboradora. «Makoke te quiero corregir. No insultemos a nadie con lo de sinvergüenza, estemos de acuerdo o no. Aquí no«, le soltaba la presentadora parándole los pies. «Tienes razón pero tiene una carrera que se avala por hechos», se defendía Makoke.

«Se tendrán que demostrar. Está en los juzgados y podemos estar o no de acuerdo con su comportamiento o con su discurso pero creo que tenemos que mantener el respeto y el decoro hacia cualquier persona estemos de acuerdo o no», terminaba de decirle Sandra Barneda a Makoke en ‘Así es la vida’.