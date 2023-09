Sandra Barneda se mete en un berenjenal al disparar un áspero recado a Jorge Javier

Jorge Javier Vázquez volvía este lunes a Telecinco y lo hacía lanzando zascas a diestro y siniestro. Por un lado, el presentador de ‘Cuentos chinos’ no dudaba en señalar a los que estaban detrás de todo lo que sucedió en torno a la cancelación de ‘Sálvame’. Y por otro, no tuvo reparos en criticar a los colaboradores que han hecho televisión este verano. Un dardo al que han contestado de forma irónica Sandra Barneda y César Muñoz este martes.

Así, Susi Caramelo se interesaba por saber si Jorge Javier Vázquez había visto mucha televisión durante su baja por salud mental. Y era cuando el catalán aprovechaba para lanzar un recado a los que han estado dando la cara este verano.

Un dardo que muchos han entendido que iba destinado a los colaboradores de ‘Así es la vida‘, el programa que presentan Sandra Barneda y César Muñoz, y que tomó el relevo de ‘Sálvame’. Aunque también podría ir destinado a colaboradores de ‘El programa del verano’.

«He visto la tele y tengo que decir que yo si fuera alguno de los colaboradores que han estado trabajando este verano en la tele estaría temiendo porque probablemente vayan a la cárcel por haber aburrido a la audiencia de esa manera. Están buscados seguro por tentativa de homicidio. Me hace mucha gracia porque he visto a mucha gente que estaba trabajando en radio o en digitales que hablaban de la gente que hacíamos televisión y cuando les he visto pensaba por qué», aseveraba Jorge Javier Vázquez.

César Muñoz, tras las palabras de Jorge Javier: «¿Crees que hemos sido sosos?»

César Muñoz y Sandra Barneda hablan de las audiencias de ‘Así es la vida’

Un día después, Sandra Barneda y César Muñoz aprovechaban una conversación con Alejandra Rubio para contestar de forma indirecta a las palabras de su compañero. Todo se producía después de que Sandra Barneda apoyara a Alejandra Rubio por las críticas que ha recibido por volver a trabajar tan solo dos días después de la muerte de María Teresa Campos.

«Hacer un programa en verano o cualquier tipo de programa yo cojo cariño a la gente. Y como os he cogido cariño a todos es como una sensación de no criticar y de tratar de proteger al equipo que formamos, hagamos la audiencia que hagamos«, soltaba de repente Sandra Barneda. «Que no nos va mal, que nos ha ido muy bien y mejor que nos irá pero a mí me gusta proteger a la gente y valorar el trabajo que hacéis día a día. Un día tenemos un día mejor y otro peor. Un día tenemos un programa más divertido y otro más soso, no lo podemos evitar», añadía la presentadora.

Y era ese comentario el que servía a César Muñoz para contestar irónicamente a Jorge Javier Vázquez. «¿Tú crees que hemos sido sosos? Yo me lo he pasado muy bien«, respondía el copresentador de ‘Así es la vida’. «Oye nos estamos metiendo en un berenjenal», reconocía entonces Barneda. Mientras que Avilés recordaba que «nos lo vamos a seguir pasando bien» en alusión a la continuidad del magacín en tándem con ‘TardeAR’.