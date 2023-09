Jorge Javier reaparece así en Telecinco y señala a los culpables del cierre de ‘Sálvame’

Fue el 17 de mayo cuando Jorge Javier Vázquez aparecía por última vez en Telecinco. Así, el presentador desaparecía de la gala de ‘Supervivientes 2023’ sin previo aviso. Por entonces, Carlos Sobera aseguraba que su compañero volvería pronto a la pantalla y que era una sustitución temporal. Pero nada más lejos de la realidad. El catalán no volvía a aparecer ni con el final de ‘Sálvame’ ni con el del ‘Deluxe’ ni en la final del reality.

Tras un mes desaparecido, Jorge Javier Vázquez reaparecía en sus redes sociales con un alarmante mensaje en el que se despedía de la televisión asegurando que se retiraba por salud mental. Todo a raíz de los rumores que apuntaban a su despido a Mediaset.

Ahora, tres meses después, Jorge Javier Vázquez ha vuelto a Telecinco. Lo ha hecho por todo lo alto poniéndose al frente de ‘Cuentos chinos‘, la nueva apuesta de Mediaset junto a La fábrica de la tele para competir contra ‘El Hormiguero’ y Pablo Motos.

«117 días sin vernos. Para muchos un alivio, para otros una eternidad. Me ha dado tiempo a echaros de menos y a echarme de más. Y a aprender que en televisión hoy nos vemos y mañana ya veremos«, aseveraba al principio Jorge Javier antes de entrar al plató.

«Os tengo que decir que esta vez pensaba que no lo contaba, de verdad. Estoy muy feliz de estar en este plató tan oriental, tan chino, tan rojo. Un plató en el que cada noche vuestro amado líder, o sea yo se dirigirá a su pueblo, vosotros, para deciros por fin lo que tenéis que pensar. Bueno ya basta, vengo muy aprendido. Por primera vez voy a hacer caso a mi padre que me decía Jorge no te metas en política. Y no me voy a meter, vamos segurísimo», decía después en toda una declaración de intenciones.

Tras ello, Jorge bromeaba con que se ha hablado mucho de quién sería el primer invitado y que era alguien que llevaba mucho tiempo en silencio y que estaba dispuesto a dar todas las explicaciones. Finalmente, se descubría que hablaba de sí mismo.

Jorge Javier Vázquez sobre su baja por salud mental: «Acabé en urgencias»

Así, Jorge Javier se ha pronunciado por fin sobre su desaparición. «El 18 de mayo yo acabo en urgencias por una subida de tensión. Me di cuenta de que había llegado el momento de que no podía seguir tirando de mí y tomé la decisión acertadísima de que no podía seguir. Todo el mundo sabe que en esta empresa ha habido una transición totalmente dolorosa para mí. He pasado muchos estados de ánimo durante la baja médica», empezaba contándole a Susi Caramelo.

«Fui capaz de atar cabos y de saber exactamente qué ocurrió y quiénes participaron para que eso sucediera. No olvido pero tengo que decir que vuelvo sin ningún tipo de ánimo revanchista. Estoy aquí por el apoyo que me ha brindado Alessandro Salem, consejero delegado de Mediaset. Vengo con una única misión, vengo a hacer lo que sé hacer: entretener. Yo vengo a trabajar y lo único que pido a la gente que no trabaja es que al menos no enrede», sentenciaba.

Por último, al preguntarle si había visto la tele este verano, Jorge Javier soltaba un dardazo a muchos colaboradores que han estado este verano. «He visto la tele y tengo que decir que yo si fuera alguno de los colaboradores que han estado trabajando este verano en la tele estaría temiendo porque probablemente vayan a la cárcel por haber aburrido a la audiencia de esa manera. Están buscados seguro por tentativa de homicidio. Me hace mucha gracia porque he visto a mucha gente que estaba trabajando en radio o en digitales que hablaban de la gente que hacíamos televisión y cuando les he visto pensaba por qué», añadía.