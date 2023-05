Mediaset comunica oficialmente la baja de Jorge Javier Vázquez que explica así su ausencia

Desde la pasada semana, las especulaciones sobre el futuro de Jorge Javier Vázquez en Mediaset no han parado de sucederse. Si la cancelación de ‘Sálvame‘ ya generaba incertidumbre sobre su situación en el grupo audiovisual, las noticias que apuntaban a una «liquidación» de su contrato liderada por Borja Prado, actual presidente de la compañía, hacían saltar todas las alarmas.

Desde Mediaset se negó rotundamente esta información, pero, justo ese mismo día, Jorge no se presentó en la gala de ‘Supervivientes 2023’ y tuvo que ser sustituido por Carlos Sobera. ¿Casualidad? Lo cierto es que, desde entonces, nada se ha sabido de él más allá de que una supuesta indisposición le impedía asistir a su puesto de trabajo como presentador.

Lo chocante es que Sobera aseguró a los espectadores que Jorge Javier estaba recuperado de ese presunto problema de salud y que se podría incorporar sin dilación. Algo que no ha sucedido. No solo no condujo el pasado ‘Deluxe’, sino que este martes tampoco ha habido rastro alguno de él en ‘Sálvame’ como suele ser habitual. Y claro, las elucubraciones se han alimentado.

«Jorge Javier Vázquez causa baja de manera temporal por prescripción médica»

Ante ello, desde Mediaset han emitido un escueto comunicado en el que, por fin, arrojan algo de transparencia y dan explicaciones de por qué Jorge Javier Vázquez lleva seis días desaparecido de la pantalla de Telecinco. «Jorge Javier Vázquez causa baja de manera temporal por prescripción médica», confirman.

Eso significa que el comunicador catalán nuevamente no podrá ponerse al frente de la gala de ‘Supervivientes’ del próximo jueves ni de la cuarta edición de la ‘Sálvame Fashion Week’ que se emitirá el viernes. «Desde Mediaset España le deseamos una pronta recuperación», culmina esa aclaración.