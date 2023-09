Jorge Javier se corona con su publicación a Pablo Motos antes de estrenar ‘Cuentos chinos’

Quedan solo unas horas para que Jorge Javier Vázquez reaparezca en Telecinco casi tres meses después de tomarse la baja por salud mental ante la cancelación de ‘Sálvame’. El presentador regresa por todo lo alto al acess prime time de la cadena para competir contra ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos con sus ‘Cuentos Chinos’.

Y antes del estreno del nuevo programa de La fábrica de la tele, Jorge Javier Vázquez ha querido enviarle un audio a modo de carta a Pablo Motos. «Querido Pablo, soy tu nuevo vecino, el de la acera de enfrente, vengo a convivir contigo. Es que llevas tantos años solo a esas horas de la noche que me he dicho: ‘Oye Jorge vete a hacerle un poquito de compañía’. Porque como dijo Andreu Buenafuente, «La gente de nuestro oficio no competimos, coincidimos», empieza diciendo en una publicación que ha compartido en sus redes en X e Instagram.

«Querido Pablo, yo no soy tonto. Sé que tu casa es majestuosa. Pero mira la mía la voy a dejar monísima y acogedora. A ver yo sé que alguna vez coincidiremos en invitar a las mismas personas. Entenderé cuando prefieran ir a tu casa antes que a la mía, pero no por ello voy a dejar de invitarlas ehhh. Porque creo que hay sitio para todas y quizás algunas, pues yo que sé quizás les apetezca venir a conocerme. Oye, igual les gusta tener otro vecino con el que charlar, aunque sea alguien como yo», prosigue diciendo Jorge Javier.

Además, Jorge Javier Vázquez no duda en bromear con que ‘Cuentos chinos’ se emitirá en la franja más vista del día. «Estoy un poco nervioso porque me he venido a vivir al barrio de los mayores, enfrente de ti. Donde los políticos no te llaman por teléfono, sino que directamente se te presentan en el plató. Por eso hemos decidido ponerle al programa ‘Cuentos Chinos’. Aunque te digo una cosa: tal y como me ha ido a mí, yo prefiero no hablar de política. No sé tú», añade en esta carta.

El guiño de Jorge Javier a la entrevista de Isabel Pantoja

«Tengo un plató. Madre mía. Tengo un plató muy milenario. Muy oriental. Muy chino. Y por eso cada noche recibiré a alguien para contarme su cuento chino. ¿Lo has pillado? Pero no te pienses que voy a estar solo en el programa. Tengo un montón de colaboradoras. Tengo a Susi Caramelo que está divertidísima. Tengo a Anabel Alonso que aparte de dar pregones y ser actriz es colaboradora. Y tengo a Germán, a Josep Ferré con sus imitaciones. Tengo a Castelo. Y bueno tengo a una gata, una gata-leona que es divertidísima. De Usera. Se llama Jing-Jing. Oye, igual tus hormigas la conocen. Tuyo afectísimo, de tu audiencia, y de la mía», añade Jorge Javier Vázquez.

Pero antes de concluir, Jorge Javier lanza un guiño a la entrevista de Motos a Isabel Pantoja. «Oye Pablo, que te vi con la Pantoja. Pero no me quedó claro si va a ir a la boda de su hija o no. Y claro como yo soy el padrino, es para ir a recogerla antes a Cantora. Pero claro como no me coge el teléfono….», concluye el presentador en esa carta a modo de audio.