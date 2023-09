Pablo Motos hace esta inesperada manifestación ante la censura de PP y Vox en ‘El Hormiguero’

Este viernes se estrena en los cines españoles ‘Verano rojo’, un thriller en el que Marta Nieto y José Coronado son los protagonistas, motivo por el que ambos acudían a ‘El Hormiguero‘ la noche de este jueves 7 de septiembre. La película denuncia los abusos de la Iglesia en el mundo, razón por la que durante la entrevista ha sido un tema a comentar.

Pablo Motos quiso destacar el mensaje que acaba transmitiendo la película en su final. Se trata de un cartel en el que se informa de que en España existen más de 1802 testimonios de agresiones sexuales dentro de la iglesia. «Pero a diferencia de otros países, no hay estadísticas que reflejen la magnitud del problema», lamentaba el presentador.

«En lo civil sí que se hace algo, pero cuando tiene que ver con la iglesia…», explicaba la actriz protagonista, que pudo ver cómo durante la grabación de la película «todo el tiempo venían hombres de determinadas edades contando anécdotas parecidas a las que se cuentan en la película. Es más habitual de lo que hubiéramos pensado».

Pablo Motos, Marta Nieto y José Coronado hablan de los abusos cometidos por la Iglesia.

Tras esto, Pablo Motos también ha querido preguntarle a Marta Nieto por la censura en la cultura. Ella fue una de las afectadas por las cancelaciones de PP y Vox por su obra ‘Infamia’. «¿De qué crees que tienen miedo para censurar en medio de una democracia?», le preguntaba Motos con un claro tono de desaprobación.

«Es muy difícil de entender, pero no somos los primeros. Esperemos ser los últimos, pero tampoco. Se ve que molesta plantar semillas para que la gente piense», empezaba valorando la actriz, que recordaba que la obra se trata de un monólogo sobre el secuestro de la periodista Lydia Cacho. «No hay nada malo en eso, no hay nada susceptible de politizar, porque es mexicana. Entonces, hay algo misterioso y triste en realidad. Si no tenemos libertad para expresarnos, ¿qué tipo de país somos?», acababa exclamando Marta Nieto.