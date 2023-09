Las chocantes palabras de Oriana Marzoli que apuntan a su fichaje por ‘GH VIP’ en Telecinco

El hecho de que Telecinco siga sin confirmar las identidades de los concursantes de ‘GH VIP 8‘ hace que las teorías en redes sociales sobre los concursantes no cesen. El último nombre en sonar como posible concursante es el de Oriana Marzoli.

La venezolana volvería así a la casa de Guadalix de la Sierra tras participar brevemente en la sexta edición cuando abandonó el programa tras solo dos días de convivencia. No obstante, ya tiene experiencia pues acaba de quedar segunda finalista en la versión italiana del reality.

Todo esto ha surgido a raíz del último vídeo que ha subido Oriana Marzoli a su canal de Mtmad en el que habla de nuevos proyectos y un objetivo para este año. Lo ha hecho después de haber desmentido su participación en la versión chilena de ‘Pesadilla en El Paraíso’.

Tras contar que no ha sido su mejor verano, Oriana Marzoli no duda en ponerse retos por delante. «Tengo un objetivo que estoy al 100% segura de que lo voy a conseguir. No es que cante victoria antes de tiempo, es que estoy segura y confío mucho en mi misma», empieza diciendo la venezolana.

«Va a ser dentro de nada, así que estad super atentos porque os daréis cuenta de que sí. Va a pasar algo y en esa cosa que pase voy a cumplir un objetivo que tengo en mente», termina explicando Oriana Marzoli sin dar más detalles.

Pero como era de esperar, tras este vídeo, los rumores sobre el fichaje de Oriana Marzoli por ‘GH VIP 8’ no se han hecho esperar. Ahora solo queda esperar a ver si la venezolana regresa a la casa de Guadalix como concursante oficial o si se refiere a otro tipo de reto.