La gran venganza de Antonio Orozco a Malú por lo que llegó a hacerle en ‘La Voz’

Este viernes 30 de septiembre Antena 3 ha emitido una nueva entrega de las ‘audiciones a ciegas’ de ‘La Voz’ donde ha vuelto a subirse al escenario el argentino Gonzalo Sarfatti. Al joven, los nervios le jugaron una mala pasada la semana pasada, y no consiguió que ninguno de los coach, Antonio Orozco, Malú, Pablo López y Luis Fonsi, se dieran la vuelta.

«Yo no cantó así», lamentó el concursante. Tras esto, Pablo López tomó una guitarra y acompañó con la música al argentino, que, esta vez sí, consiguió soltarse y dar lo mejor de sí mismo. Así es que los coaches decidieron darle una segunda oportunidad. «Será con otra canción y en un momento que nosotros no sepamos», le explicó Malú.

Ha sido este viernes cuando Gonzalo Sarfatti regresaba de nuevo al plató de ‘La Voz’. Lo hizo mucho más relajado y consciente de la oportunidad que le habían dado. «Esta vez voy a intentar relajarme muchísimo más. No hay excusas, voy a dejarlo todo encima del escenario», confesó el concursante ante las cámaras de Antena 3.

Antonio Orozco se harta de las jugarretas de Malú

El joven cumplió su promesa y consiguió que los cuatro coaches giraren sus sillas. Todos excepto Antonio Orozco, y no por gusto, sino porque Malú le había bloqueado. Algo que, como era de esperar, no gustó nada al cantante catalán. Sin embargo, lejos de quedarse de brazos cruzados, Orozco intentó impedir que el aspirante eligiese a su compañera: «Me ha bloqueado para que ya no pueda optar a tenerte en mi equipo. Por lo tanto, tú deberías de elegir a cualquiera menos a ella».

Pero Malú justificó su decisión: «Yo he gastado mi bloqueo contigo, que lo tengo guardado para los momentos especiales. Tú y yo tenemos que trabajar juntos. Te estaba escuchando y estaba escuchando mil canciones en las que podríamos hacer cosas preciosas», le dijo la cantante al argentino, tratando de convencerle para que se fuera a su equipo.

Sin embargo, Antonio Orozco, harto de las jugarretas de su compañera, reveló a Gonzalo Sarfetti que Malú ya le había bloqueado en numerosas ocasiones. Esto provocó que la ex de Albert Rivera estallara contra el catalán: «¡Tú estás interfiriendo en su decisión!», le espetó «Está interfiriendo en contra de un compañero. Solo por eso deberías de venirte conmigo», le dijo la artista. Finalmente, Orozco consiguió su objetivo y el concursante se decantó por el equipo de Luis Fonsi.