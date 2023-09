‘GH VIP 8’ cancela in extremis lo anunciado para su gala del martes y esta es la explicación

Telecinco emitirá este martes a las 22:50 horas ‘GH VIP: Límite 48 horas’, una nueva gala con Marta Flich en la que los dos nominados con menos votos se salvarán de la expulsión del próximo jueves. Así, Álex Caniggia, Karina, Luca Dazi y Zeus Tous se la juegan este martes. Los dos participantes con menor porcentaje de votos acumulados se salvarán, de modo que el duelo por la expulsión quedará reducido a dos.

Pero además, Telecinco anunciaba que este martes en ‘GH VIP 8‘ viviríamos la presentación de la nueva prueba semanal y se llevaría a cabo la segunda curva de la vida de la edición. Tras Karina, este martes iba a ser Jessica Bueno la que se sometería a esta dinámica.

Sin embargo, ‘GH VIP’ ha decidido eliminar este martes la curva de la vida después de que la convivencia en la casa de Guadalix de la Sierra haya estallado por los aires. Y es que este lunes por la noche, Laura Bozzo y Jessica Bueno tenían un fuerte enfrentamiento que acababa con la modelo llorando y derrumbada por un golpe bajo de la peruana.

«Dados los acontecimientos de una casa en efervescencia, se pospone la curva de la vida», ha informado la cuenta oficial de ‘GH VIP’ en «X». De este modo, parece que la organización del reality ha optado por cancelar la curva de la vida de Jessica Bueno para ofrecer todo lo que ha sucedido entre ella y Laura Bozzo y no echar más leña al fuego.

💣 Última hora de una casa más dividida que nunca: la convivencia ha saltado por los aires 😱*



(*Dados los acontecimientos de una casa en efervescencia, se pospone la curva de la vida) pic.twitter.com/500PiiHTQp — Gran Hermano (@ghoficial) September 26, 2023

‘GH VIP 8’ mueve ficha este martes tras estallar la guerra entre Laura Bozzo y Jessica Bueno

Fue este lunes cuando tras un comentario de Susana asegurando que Jessica Bueno podría ser una de las finalistas de esta edición de ‘GH VIP’ cuando Laura Bozzo se enfrentó a la modelo. «A la gente no le gustan las que utilizan a terceras personas para avanzar», soltaba la presentadora peruana haciendo referencia a cómo Jessica hizo las paces con Oriana tras otro fuerte desencuentro.

Poco a poco, la tensión entre ambas iba en aumento hasta el punto de que Jessica le pedía a Laura que no le faltara el respeto. «Más educación que tú tengo, de aquí a Lima», defendía la modelo. «Te aseguro que la fama que yo tengo no es la tuya», replicaba Bozzo. «Me importa una m la fama», respondía Jessica.

Justo después, Laura Bozzo daba donde más podía doler a Jessica. «Cada cosa que yo tengo en la vida la he tenido por mi trabajo, y no por meterme con hombres», aseveraba la peruana. «Eh, eso no lo digas. Lo de los hombres no me ha gustado», le reprochaba Albert. «Sigue así, que así vas a llegar muy lejos», ironizaba por su parte Jessica. Mientras Laura Bozzo aseguraba que ella no sabía nada de Jessica y no lo había dicho por ella.

Jessica: "No tengo por qué aguantar que nadie me falte el respeto"

Laura: "Te aseguro que la fama que yo tengo no es la tuya"

Jessica: "Me importa una M la fama"

Laura: "Yo todo lo que he tenido en la vida ha sido por mi trabajo, no por meterme con hombres"



LAMENTABLE. #GHVIP26S pic.twitter.com/FgygyOpYyY — Elegido (@Elegidx) September 26, 2023

Finalmente, parece que Laura Bozzo y Jessica Bueno han arreglado sus rencillas este martes después de que la peruana haya querido pedirle disculpas a su compañera en ‘GH VIP’. «Si algo he dicho que te pudiera haber ofendido te pido desde el fondo de mi corazón que por favor me perdones. No lo he hecho con mala intención ni mucho menos. Yo tengo hijas y sé lo que implica no tomar algunos temas por tus hijos. Te pido desde el fondo de mi corazón que no quise hacerte daño, yo sentí que tú me habías traicionado», le pedía Bozzo.