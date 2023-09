Frank Cuesta se lanza a la yugular de Carlota Corredera al airear este episodio de su pasado

El domingo se cumplirán dos semanas desde que se produjera el polémico beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso tras ganar el Mundial. Es un tema que ha generado un sinfín de reacciones y ha llevado a que muchos se retraten al defender al presidente de la RFEF. El último en posicionarse ha sido Frank Cuesta, que ha aprovechado el asunto para darle un zasca a Carlota Corredera.

Así, Frank Cuesta no ha dudado en hablar del tema del momento en su último vídeo de YouTube. Una vez más, el polémico presentador de ‘Frank de la jungla’ se ha desmarcado de todos al defender el beso que Rubiales le dio a una de nuestras campeonas.

«Entiendan lo que es un momento de euforia, un momento de camaradería, un momento de locura, alegría y felicidad. Y lo que significa un beso así con una chica, que está en el momento más importante de su vida deportiva. Toda esa felicidad, se transforma en un pico, un puto pico y eso ha jodido a todo el fútbol español», empieza defendiendo Frank Cuesta.

»Ese pico, que le puede llevar a juicio, no tiene connotación de abuso, es absurdo», añadía Frank en el vídeo dejando claro que defiende la postura de Luis Rubiales pese a que la FIFA no tardaba en suspenderle.

La lapidaria sentencia de Frank Cuesta a Carlota Corredera por lo que dijo de Rubiales

Además, Frank Cuesta no se ha cortado nada al aprovechar para cargar duramente contra Carlota Corredera después de que la que fuera presentadora de ‘Sálvame‘ fuera una de las primeras en mostrar su defensa de Jenni Hermoso y criticar a Rubiales.

«¿Te acuerdas Carlota Corredera cuando en tu programa jugabais a besos robados en la televisión y os dabais ‘piquitos’ sin permiso? Esa es la hipocresía del feminismo», le dice Frank Cuesta a modo de ‘dardazo’ a la presentadora de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.

Por último, Frank Cuesta se muestra muy crítico con las jugadoras. «Teníamos un equipo de fútbol femenino, que ya no es femenino, es equipo de fútbol feminista’. Ellas no se dan cuenta, pero ya no van a pasar a la historia como el equipo que ganó el mundial, ni dios va a conocer cuáles son sus nombres, porque lo que impera es Jennifer y Rubiales», sentencia.