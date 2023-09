Este concursante de ‘¡Allá tú!’ arriesga pese a los avisos y lo que pasa al final es imprevisible

Telecinco prosigue con las emisiones de ‘¡Allá tú!’ en su parrilla dominical. El concurso presentado por Jesús Vázquez ha puesto en juego en tan solo una noche medio millón de euros. Una cantidad dividida en dos tandas de 250.000€. Precisamente el primer aspirante a llevarse esa cantidad ha visto como su sueño se truncaba en un primer momento después de una jugada marcada por la cantidad de cajas amarillas que ha perdido.

A pesar de que José ha comenzado en plena forma su paso por ‘¡Allá tú!’, la suerte poco ele ha acompañado a pesar de una primera ronda sobresaliente. De hecho, ha conseguido desligarse de una de las peores opciones. Al ser preguntado por su técnica, el concursante ha compartido: «No llevo ninguna estrategia. Hago así el escáner y te tocó».

No obstante, la suerte del jugador se ha visto enturbiada puesto que en las rondas sucesivas ha perdido 50.000€ a los que se suma una nueva pérdida: la de los 15.000€. Poco después, el banquero ha hecho acto de presencia al ofrecer 3.000 euros. José no se lo ha pensado mucho puesto que directamente ha decidido seguir jugando y rechazar dicha oferta. «Como has abierto mucho amarillo, yo creo que ahora le vas a atizar al rojo», apuntaba Jesús Vázquez respecto a las próximas jugadas del concursante.

Parece ser que no ha sido así. En la siguiente partida de José en ‘¡Allá tú!’, éste ha descartado la opción de hacerse con los 125.000€. «¡Cómo está la cosa, qué mala Jesús!», ha suspirado el concursante visiblemente abatido. Por si fuese poco, el banquero también le ha arreado un duro golpe al hacerle una paupérrima oferta: 1.500€. «Te quedan cinco amarillas. A ver, está la vuelta, pero es que tienes las siete peores», le ha excusado el presentador.

El palo «más duro» de José en ‘Allá tú!’

Aunque su partida en ‘¡Allá tú!’ ha sido muy irregular, el golpe más duro ha llegado cuando el concursante ha perdido el mayor premio posible. A pesar de ello, José ha seguido apostando por alargar su partida puesto que ha triturado los tres mil euros que le ha ofrecido el banquero en un punto crítico de su concurso. «Ay, ay, ay qué panelito», ha suspirado el presentador. No obstante, éste ha querido animarle recordándole que aún le quedan los 25.000€.

Contra todo pronóstico, José ha conseguido deshacerse del objeto, el bigote, y asegurarse un premio económico. Acto seguido, el concursante se ha atrevido a rechazar la oferta de 13.000€. «Yo siempre he dicho que voy a jugar hasta el final», ha compartido, mientras que Jesús Vázquez apuntaba: «Hoy en día 13.000 euros es mucho dinero. Para rechazarlos hay que tener un punto de locura porque te puedes ir sin nada». Finalmente, José ha terminado su paso por el programa con los 25.000 euros que contenía su caja.