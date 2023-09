‘Equipo de investigación’ destapa el vínculo del hacker Alcasec con este famosísimo rostro

‘Equipo de investigación’ abordaba este viernes con Gloria Serra uno de los grandes pelotazos al analizar el caso de Alcasec, el niño prodigio que amenazó la seguridad del Estado español con sus inauditas habilidades informáticas. Apodado como Alcasec, José Luis Huertas puso en jaque a compañías como HBO, Glovo, Mediaset, Policía Nacional, Consejo General del Poder Judicial, Bicimad o Burger King.

José Luis Huertas, conocido como Alcasec, pasó de falsificar las notas de sus compañeros en la ESO a hackear a grandes empresas. Empezó con 15 años. Y al poco tiempo empezó a ser reconocido como una especie de Robin Hood pues robaba a los ricos para dárselo a los pobres.

Por primera vez, ‘Equipo de investigación’ ha conseguido hablar con Alcasec y conocer más detalles sobre este hacker. Durante su entrevista, el joven no duda en hablar de su relación con Francisco Nicolás, el Pequeño Nicolás. Actualmente, no hay relación entre ambos pero si reconoce haber tenido relación en el pasado. La policía llegó a pensar que podría haber una relación familiar entre ellos.

Según Alcasec, el Pequeño Nicolás le pidió algunas cosas en el pasado. «¿Qué cosas?», le pregunta el reportero de ‘Equipo de investigación’. «Información de gente conocida, de interés político, sobre todo empresarios. Ayuso, creo y alguno más», relata el joven ante las cámaras de La Sexta dejando claro que tiene un listado de gente a la que investigó por petición del Pequeño Nicolás.

Ahora, pasado el tiempo, José Luis Huertas reconoce que todo lo que ha hecho le pesa. «Llega un punto en el que estoy cansado de no dormir. ¿Para qué me ha servido?», se pregunta el joven Alcasec. Asimismo, no duda en reconocer que haber estado en la prisión le ha venido bien. «Es una pena, pero bueno habrá que cambiar ya de etapa», asevera al preguntarle si no considera que con su talento podría haber hecho cosas buenas en lugar de convertirse en uno de los mayores delincuentes tecnológicos de nuestro país con tan solo 19 años.

El pequeño Nicolás reaparece en ‘Equipo de investigación’

Pero además, ‘Equipo de investigación’ también se puso en contacto con el Pequeño Nicolás, que reaparece así en televisión muchos años después de convertirse en personaje y haber participado incluso en ‘GH VIP 4’. «Es una historia larga. Me salió rana el chaval», empieza diciendo Francisco cuando le preguntan por Alcasec. En ese sentido, asegura que se acercó a él para llevarle por el buen camino porque se sentía identificado con él al haber tenido problemas con la justicia desde joven.

Sin embargo, Francisco Nicolás se niega a hablar del listado de empresarios y políticos entre los que se encontraría Isabel Díaz Ayuso al que habría investigado a través de Alcasec. Y es que además según el periodista Quico Alsedo, la Policía cree que el ‘pequeño Nicolás’ fue el que instigó a Alcasec a hackear a la Policía Nacional y descargarse dos millones y medio de DNI.