El pelotazo que logra el ‘Equipo de Investigación’ de Gloria Serra para este viernes

‘Equipo de investigación‘ ha sorprendido esta semana al anunciar le nueva entrega que se emitirá este viernes en La Sexta y que promete ser uno de los capítulos que más dé que hablar de esta temporada del programa encabezado por Gloria Serra.

Se trata del ‘caso Alcasec‘, el niño prodigio que amenazó la seguridad del Estado español con sus inauditas habilidades informativas. Apodado como Alcasec, José Luis Huertas puso en jaque a compañías como HBO, Glovo, Mediaset, Policía Nacional, Consejo General del Poder Judicial, Bicimad o Burger King.

Comenzó su actividad delictiva con 15 años, robando todo tipo de datos de las entidades antes mencionadas. «Tiene 19 años y se hace llamar Alcasec. Su historia es la de un niño prodigio que podría acabar en la cárcel por sustraer y vender datos que amenazan la seguridad nacional», indican en la promo de ‘Equipo de investigación’.

Ahora, el equipo del espacio de reportajes de Atresmedia ha podido hablar con este joven, ahora mayor de edad, que puso en jaque al país y cuyas prácticas fraudulentas como hacker le llevaron a pasar por centros de menores tanto en Madrid como en Andalucía cuando todavía era un adolescente.

Si bien, el asunto se ha ido tornando más serio y recién estrenada la mayoría de edad pasó unos meses en la cárcel por orden de la Audiencia Nacional. Consiguió salir pronto tras entregar al juez casi un millón de euros en bitcoin. Ahora, en libertad pero con varias investigaciones aún abiertas, su entorno trata de reconducirlo para que no utilice indebidamente sus habilidades. Aunque podría volver a prisión como así informa ‘Equipo de investigación’.

Hay que destacar que este chico comenzó un tratamiento psiquiátrico hace un tiempo y empezó a trabajar en una empresa de ciberseguridad de forma legal para contribuir a su rehabilitación. «Yo no era consciente de ello y a día de hoy me arrepiento. Yo me lo tomaba como un juego», se confesaba hace un tiempo en un canal de Youtube.