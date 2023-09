El directísimo recado de Joaquín Prat a Mediaset tras la muerte de María Teresa Campos

‘El programa del verano’ ha contactado con Joaquín Prat, que, aunque aún no se ha incorporado a la pantalla de sus vacaciones, ha entrado en directo vía telefónica para participar en el particular homenaje del magacín matinal a María Teresa Campos.

«Era un genero radiofónico y televisivo en sí misma y esto lo consiguen muy pocos y nos da una idea de la dimensión profesional y mediática de María Teresa Campos. A mí me encantaría destacar su figura humana, esto lo viví yo en mi propia carne cuando falleció mi padre, y tanto Teresa como sus hijas estuvieron al pie del cañón. Siempre a nuestra disposición, siempre arropándonos y eso es algo que no voy a olvidar nunca», ha empezado diciendo el periodista.

«Teresa nunca se olvidó de aquellos que se habían portado bien con ella y en cuanto tuvo la oportunidad de devolver el favor lo hizo y bien que lo hizo. En ‘Día a día’, en ‘Qué tiempo tan feliz’ y en todas sus facetas», ha añadido Joaquín Prat, haciendo hincapié en su gran generosidad.

«Hace tiempo que no la vemos por los pasillos de Telecinco, pero se nota el vacío desde primera hora porque entras en maquillaje, peluquería o sastrería y todo el mundo la conocía en su faceta más íntima», ha destacado Patricia Pardo. «Es que la foto de María Teresa, si no me equivoco, sigue ahí», ha apuntado Prat. «Sigue estando, además en el pasillo central», ha indicado Pardo.

«Y allí considero yo que debería seguir porque ella ha sido uno de los grandes rostros de Mediaset y ha jugado un papel muy importante en la historia de esta cadena. Así creo que debería seguir siendo», ha sentenciado Joaquín Prat en lo que es un recado directo a los directivos del grupo Mediaset.

Antes de despedirse, el presentador ha culminado su intervención así: «Me da mucha pena, pero como solemos decir en estos casos, si ya estaba en el ocaso, pues ya descansa. Seguro que ya está en un lugar privilegiado y su familia, con todos los respetos, pues también. Tengo un recuerdo inmejorable como profesional y como persona».