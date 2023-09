Ángela Portero no puede seguir en ‘Así es la vida’ tras lo emitido: «No te pongas a llorar»

Este miércoles, se ha vivido una tarde llena de emociones en ‘Así es la vida’ a raíz de la muerte de María Teresa Campos y todo lo que se vivió en el tanatorio al que acudieron numerosos rostros de la cultura, la televisión y la política. Entre las que asistieron estaban dos colaboradoras del programa de Sandra Barneda como Makoke y Ángela Portero.

Así, Makoke decidió acudir al tanatorio a dar el último adiós de María Teresa Campos pues la quería mucho. La ex de Kiko Matamoros trabajó durante siete años con la presentadora en ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ y además la conocía personalmente gracias a la buena relación que tenían de pequeñas su hija Anita Matamoros y Alejandra Rubio.

No obstante, el asistir a la despedida de María Teresa Campos le generaba muchas dudas a Makoke pues en los últimos tiempos su relación con Terelu no ha sido buena. Pese a todo decidió acudir con su hija. Allí vivieron una bonita reconciliación que ha hecho que Ángela Portero no pudiera contener las lágrimas en el plató.

Así, Makoke emocionaba a todos al hablar del bonito reencuentro que vivió con Terelu. «Tengo que decir que Terelu estuvo conmigo enorme. Yo me emocioné muchísimo y ella se abrazó a mí. Le tengo que agradecer muchísimo las palabras que tuvo. Me dijo que ‘mi madre se lo merece’. Y tengo que darle las gracias porque fue súper bonito y me dijo que me quería», contaba la colaboradora. «Ayer se vivieron reencuentros muy bonitos», se escuchaba decir a Ángela Portero haciendo referencia a lo que se vivió también entre Alejandra y Anita.

Tras el agradecimiento de Makoke en ‘Así es la vida‘ tanto Carmen Borrego como Terelu Campos le escribían en directo para decirle unas bonitas palabras. «Ya dije que el gesto que tuvo ayer en el tanatorio conmigo me pareció muy generoso. No me esperaba que nos estuviera viendo, y mucho menos este mensaje en el que recalca cómo Teresa fue también una abuela para mi hija Ana, cómo hasta con su muerte ha logrado unirnos de nuevo. Estoy muy emocionada, solo puedo decirte que te quiero», revelaba Makoke leyendo el mensaje de Terelu.

Ángela Portero, sin contener la lágrima en ‘Así es la vida’

Al escuchar a Makoke, Ángela Portero no podía contener la emoción y rompía a llorar en pleno directo en ‘Así es la vida’. Y es que para la periodista toda esta reconciliación le toca de cerca pues su hija también formaba parte del grupo de amigas de Alejandra Rubio y Anita Matamoros. «Es muy triste que se haya ido María Teresa pero también me alegra que estas cosas pasan cuando alguien se va, que ha unido a muchísima gente desde Belén Ro con Terelu, Makoke con Terelu, Anita con Alejandra. Yo sé muy bien como era la relación de ellas pues también mi hija es amiga», relataba Ángela Portero al borde de la lágrima.

«Ángela no te pongas a llorar porque también me voy a poner yo», le soltaba entonces Makoke. «Es la primera vez que te veo así», comentaba por su parte Sandra Barneda al observar a Ángela Portero tan emocionada en directo. «Seguro que alguna otra vez sí. No quiero ponerme así, ya me callo, pero son muchas emociones, muchos recuerdos, los que se me vienen a la cabeza», respondía ella antes de que Makoke se acercara a darle un abrazo.

«Bueno, ya, cambiemos de tema», solicitaba entonces Ángela Portero completamente rota sin poder parar de llorar. Antes de zanjar el tema, Sandra Barneda lanzaba una última reflexión: «Este mundo nuestro puede ser muy frívolo, que lo es, pero pasamos muchas horas juntos. Es una profesión vocacional, valoramos, admiramos, queremos y sentimos de esta manera, que es lo que está ocurriendo esta tarde, y expresarlo es maravilloso», sentenciaba la presentadora.