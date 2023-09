Ana Rosa Quintana se moja con lo que piensa del caso Rubiales y no evita estos términos

Ana Rosa Quintana no se había pronunciado públicamente sobre el caso Rubiales al estar apartada de la pantalla de Telecinco por vacaciones. Sin embargo, en la presentación de su nuevo magacín ‘TardeAR‘ en el Festival de Vitoria, la presentadora ha atendido a El Televisero y ha sido preguntada por esta cuestión.

En primer lugar, Ana Rosa ha condenado el beso no consentido a Jenni Hermoso. «A mí me parece que lo que hizo Rubiales es muy feo. Es un señor que tiene un poder. Me da igual la euforia y me da igual el momento. Hay que saber estar en tu sitio«, ha sentenciado alto y claro ante los micros de este portal. «Además, se toca el paquete en el palco y tiene otras polémicas de las que se ha ido salvando, yo no lo sé, pero dicen que por su amistad con Pedro Sánchez», ha añadido.

No obstante, Ana Rosa Quintana ha criticado el excesivo «apedreamiento» mediático a Rubiales. «Lo que tengo clarísimo es que ningún hombre ni ninguna mujer te puede invadir tu espacio sin tu permiso. Ahora, los juicios públicos no me gustan. Si este señor tiene que ir a un juzgado, que vaya a un juzgado y que lo juzguen y esperemos a la sentencia, pero los apedreamientos públicos me parece que no son de sociedades democráticas maduras«, ha manifestado.

Por otro lado, la popular comunicadora también ha condenado el tono de la comparecencia del exdirigente deportivo en la que sembró aún más polémica: «Se equivocó y lo pensé cuando vi el comunicado. Y ya con el ‘no dimito’ con ese tono… Yo creo que cuando estas en esos puestos tienes que pensar las cosas antes de decirlas. Hay que dejarse asesorar y hay que enfriar; no puedes hacer las cosas en caliente. Aquello fue un error de una magnitud y con una chulería que no viene a cuento«. Eso sí, Ana Rosa vuelve a insistir: «Ahora bien, lapidarlo públicamente, pues no».