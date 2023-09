Alessandro Lequio se atreve a llamar así a Bertín en televisión y lo que insinúa es de traca

Alessandro Lequio no ha dudado en definir sin paliativos a Bertín Osborne en el plano sentimental tras abordarse en el club social de ‘Vamos a ver‘ la nueva polémica a la que se enfrenta el cantante. Ahora, ha salido a la palestra Encarna Navarro, exconcursante de ‘OT’, que asegura que ha mantenido una relación con el también presentador de forma intermitente durante 15 años.

«Como dos personas adultas que somos, pues hemos tenido nuestros encuentros siempre y cuando hemos estado solteros y eso quiero recalcarlo», ha contado al colaborador Kike Calleja en una conversación telefónica en primicia. Sin embargo, las fechas no cuadran porque Bertín y Fabiola Martínez estuvieron juntos casi 20 años, desde el 2001 hasta el 2021.

De ser cierto lo que cuenta Encarna, el artista le habría sido infiel a Fabiola con esta persona. Un posible triángulo amoroso por el que la venezolana se ha pronunciado tajante ante las preguntas de la prensa: «Yo no formo parte ya de la vida de Bertín. Bertín forma parte de la vida de mis hijos, pero yo no formo parte de esa ecuación».

Por su parte, Encarna Navarro afirma que el motivo por el que ha querido detonar la bomba ahora es por despecho: «Es por haberme negado como amiga». También ha confesado que Osborne se ha puesto en contacto con ella tras destaparse todo. Lo habría hecho a través de un WhatsApp y no en buenos términos precisamente: «Mejor no decirlo, te puedes imaginar, está enfadado y es lógico».

Todo esto ha provocado un intenso debate en el matinal de Telecinco, y Alessandro Lequio ha sido muy contundente en su intervención. «De algo conozco a Bertín y él siempre ha tenido debilidad para las faldas», ha insinuado inicialmente antes de definirle: «Siempre ha sido un poco patoso para hacerlo en secreto. Por lo que es imposible que durante 15 años pudiera ocultar un romance. Bertín es un mujeriego, pero nunca ha sido un infiel. Al infiel profesional no lo pillas nunca o casi nunca y a él lo han pillado siempre. Hablo desde la experiencia».

«A mí hace años en una entrevista que le hice me dijo que se había acostado con más de mil mujeres», ha añadido el tertuliano. Unas palabras que han desagradado a Joaquín Prat y que ha decidido cortar con una frase impecable: «Eso eran preguntas de otros tiempos y eran respuestas de otros tiempos, a mí no se me ocurriría ahora».