Toñi Moreno no se corta un pelo al airear lo peor de María Teresa Campos en televisión

María Teresa Campos es probablemente una de las presentadoras más famosas de nuestro país. Aunque finalmente se quede sin homenaje en Telecinco, lo cierto es que su carrera a lo largo de tantos años delante de la cámara le han hecho ganarse el cariño del público y el respeto del resto de la profesión. Sin embargo, no todo fueron éxitos en la vida de María teresa Campos, como bien ha desvelado Toñi Moreno en una entrevista.

La presentadora de Canal Sur ha relatado el episodio más oscuro de María Teresa Campos en televisión, cuando la audiencia no la acompañó como estaba previsto y su formato fracasó por completo. Hablamos del año 2004, cuando la veterana comunicadora ficha por Atresmedia para presentar ‘Cada Día’.

Gracias al testimonio de Toñi Moreno, hemos podido saber que no fueron momentos fáciles para María Teresa Campos. Era una gran apuesta persona de la presentadora, pero quedó en evidencia que sus movimientos no le habían funcionado. «Viví con ella uno de sus peores momentos profesionales en Antena 3», ha lamentado Toñi Moreno en una charla con la revista Lecturas.

Cabe recordar que en aquel momento María Teresa Campos dejó Telecinco para dar el salto a Antena 3, donde no tendría tanto éxito. «No supimos darle al público lo que quería. Fueron años muy difíciles para Teresa. No supo encajar muy bien el fracaso, le costó y le dolió mucho, se sintió abandonada por su público», ha desvelado Toñi.

Como es normal, se trató de una situación que no fue fácil de encajar para María Teresa Campos, y más cuando «en esta profesión eres lo último que has hecho». «Si lo último que has hecho ha sido un fracaso, tienes que ser consciente de que estás en un mal momento», reflexiona Moreno.