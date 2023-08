Sandra Barneda no puede ser más clara sobre el homenaje a María Teresa Campos en Telecinco

Terelu Campos protagoniza este miércoles la portada de la revista Lecturas con su ya habitual posado de verano. Sin embargo, la entrevista está dando mucho que hablar. Por un lado, por su dardazo a Telecinco por las audiencias tras cancelar ‘Sálvame’. Y por otro, por cómo habla de la enfermedad de María Teresa Campos. Algo que ha generado controversia en ‘Así es la vida’ con Ángela Portero y sobre lo que se ha pronunciado también Sandra Barneda.

Después de que Ángela Portero o Gema Fernández cuestionaran cómo Terelu Campos había hablado con pelos y señales de la enfermedad de María Teresa después de pedir respeto a la prensa; Sandra Barneda daba la cara por su compañera y defendía que si lo había hecho sería por algo y siempre pensando en el bien de la periodista.

Pero además, ‘Así es la vida‘ se hacía eco de otra de las cuestiones sobre las que habla Terelu Campos en la entrevista. Y es que la presentadora se pronuncia sobre el programa homenaje que prepara junto a Carmen Borrego y se emitirá previsiblemente en Telecinco. Un asunto sobre el que se ha mojado Sandra Barneda.

En la entrevista, Terelu confiesa que le da pena que el homenaje a María Teresa no se le haya hecho antes cuando estaba bien. «Lo importante es que se le haga, a mí me parece que le va a hacer ilusión», aseveraba entonces Alejandra Rubio.

«Sería muy bonito. Si se hace, deberíamos estar todos. Yo no estaría aquí sin alguien que ha sido tan tan rompedor, ¿eh?”, aseguraba Sandra Barneda. «Lo diré siempre: la primera mujer jefa de informativos en la radio, y muchas otras cosas. No estaría aquí si no estuviera gente como María Teresa Campos o Mercedes Milá», recalcaba Barneda.

Mientras que uno de los colaboradores exponía que si hubiera sido un hombre se le habría homenajeado antes. «Durante años no se ha reconocido, por ejemplo, que fue la primera en tener una tertulia política en un programa de entretenimiento. Siempre pecamos de lo mismo», comentaban en la mesa de ‘Así es la vida’.