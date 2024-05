Sonsoles Ónega suelta a Ortega Cano esta frase y hay alboroto inmediato: «Hasta aquí…»

José Ortega Cano ha visitado este jueves el plató de ‘Y ahora Sonsoles’ y nada más entrar al plató, Sonsoles Ónega no ha parado de soltarle piropos por lo bien que le veía y ha dejado claro que le encantaba tenerle en el plató. «Estoy muy nerviosa, este es el momento en el que le damos la bienvenida al maestro José Ortega Cano», decía al darle la bienvenida.

«El que la sigue la consigue, sabe usted que llevábamos o que llevaba yo mucho tiempo detrás de usted para que viniera a este plató», destacaba Sonsoles Ónega. Y justo después no dudaba en piropearle. «Está estupendo, le veo más joven y mucho mejor que por la tele«, le soltaba la presentadora. «Jovencísimo y con ganas de volver», apostillaba.

«La verdad es que estoy en una etapa de mi vida muy bonita porque me encuentro bien físicamente, me encuentro muy feliz, tengo una familia maravillosa y bueno en eso estamos y muy feliz de estar aquí con este público tan cercano», proseguía diciendo Ortega Cano en ‘Y ahora Sonsoles’ tras volver a los ruedos para celebrar el 50 aniversario de su alternativa.

Después, el torero no dudaba en pedir perdón por si había hecho algo en lo que no hubiera estado acertado. «La vida es difícil, no ha sido fácil, he estado a punto de morir en dos o tres ocasiones ocasiones, pero estoy aquí feliz. Tengo una familia bastante buena y la vida me va muy bien», insistía.

Sonsoles Ónega, encantada con su entrevista al torero

Tras escucharle y ver a Ortega Cano emocionarse, Sonsoles Ónega se mostraba feliz de tenerle en el plató. «Estamos contentos porque en este programa nos gusta hablar de la persona construida como usted y como tanta gente que se sienta aquí que puede ser ejemplo«, recalcaba la presentadora». «Es bonito ver a la persona», destacaba Sonsoles tras escuchar al torero recordar su vida y los malos momentos que ha vivido.

A lo largo de la entrevista, José Ortega Cano ha recordado su relación con Rocío Jurado junto a Sonsoles Ónega. «Nos acordamos mucho de ella, es una artista inconmensurable, que suerte he tenido. Cuando yo la conocí me daba mucha vergüenza porque era un fenómeno del mundo», afirmaba con los ojos vidriosos.

Justo al final de la entrevista, Sonsoles Ónega le daba las gracias por acudir al programa y Ortega Cano le devolvía el agradecimiento. «¿Ha estado a gustito conmigo?», le preguntaba la presentadora. «He estado contentísimo», respondía ella. «Me alegro, yo he disfrutado muchísimo» «Soy muy amigo de tu queridísimo padre y hemos hablado de muchas cosas, te pido que le mandes todo mi cariño y admiración», añadía el torero.

Lluvia de críticas a ‘Y ahora Sonsoles’ por su entrevista a Ortega Cano: «Hasta aquí hemos llegado»

Sin embargo, las redes sociales se han llenado de críticas tanto a ‘Y ahora Sonsoles’ como a Sonsoles Ónega por invitar a José Ortega Cano. Muchos no han dudado en condenar que el espacio de voz a un torero que además tuvo un accidente de coche por ir borracho en el que murió una persona.

Otros han cuestionado lo «pelota» que ha sido Sonsoles Ónega y que la presentadora asegurara que el «maestro» como ella le ha llamado sea un ejemplo para la gente. «Qué pelota es la Sonsoles le lame el culo a Ortega Cano en su programa», se quejaba una usuaria.

Qué pelota es la Sonsoles el lame el culo a Ortega Cano en su programa — Antonia Córdoba 🌟🌟🍀🍀🍀🌟🌟 (@antonia_minas) May 9, 2024

@YAhoraSonsoles vergonzoso la apologia del maltrato animalen ek programa trayendo a ortega cano y encima llamarlo maestro…cambio de canal no lo soporto — Sonenka (@0754ce001a634f9) May 9, 2024

El que faltaba que va a salir en el programa de Sonsoles el gran matador Ortega Cano tócate la peineta me voy a verme una película de Netflix porque vamos entre Ana Rosa Quintana y Sonsoles cada vez estas dos cadenas valen menos — @ANELADGAM 🅜︎.🅣︎.🅒︎웃웃 🛩🛩💜💜 (@magdale32196796) May 9, 2024

Pero que ejemplo va a ser este señor para nadie, por dios? Un borracho que mata a un hombre en la carretera, que estuvo en la cárcel, que asesina toros. Así nos va en España, con lis ejemplos que tenemos. #YAS9May — España progresista 🔻❤️💜🇪🇸🔻 (@troyits) May 9, 2024

No tenéis más poca vergüenza que entrevistar a una mòmia que dice que vuelve a los ruedos y que encima mato una persona #YAS9May pic.twitter.com/WzeZYN9BSl — ⚡País de pandereta⚡ (@VlcMartina) May 9, 2024

Ay, Sonsoles! Deja en paz a Rocío Jurado cuando hables con el "maestro de nada". Encima de que la echó de casa entre otras cosas!

Es que no tenéis ni ética ni moral?

Que hable de él y dejadla en paz!

Ah, sigues buscando el as?@YAhoraSonsoles — Guada ✵ (@universalheir) May 9, 2024

"Y ahora Sonsoles"un programa de chismorreo de a3 le dice la presentadora a ortega cano queremos saber y oír a todos un ejemplo de persona¿Perdón?¿Ejemplo de que? ¿De un maltratador de animales? o ¿de un borracho que cogió un día un coche y le sego la vida a un padre de familia?. — el antisocial (@JoseMag73120131) May 9, 2024

@YAhoraSonsoles ahora demostráis la clase de mierda q sois,blanqueando el maltrato animal entrevistando y lamiendole el trasero al "maestro" Ortega Cano,q recordemos no sólo mata toros,también provocó un accidente donde falleció una persona. — Syney Luca🌱🌸🌹🌱🌹🌸🌱 (@Syneyluca) May 9, 2024

Asco — Maria Marques (@MariaMa47514005) May 9, 2024