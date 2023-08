El hachazo sin contemplación de Ángela Portero a Terelu Campos causa su reacción inmediata

Terelu Campos vuelve a protagonizar una portada de la revista Lecturas. Como ya es habitual en los últimos años, la presentadora de ‘Sálvame’ ha hecho un posado veraniego y una entrevista en la que lanza un dardazo a Mediaset tras la cancelación del formato de La fábrica de la tele y en la que se muestra con dolor por la enfermedad de María Teresa Campos. Algo que ha servido para que Ángela Portero le haya criticado en ‘Así es la vida’.

En la entrevista, Terelu Campos se pronuncia como nunca sobre la enfermedad de María Teresa Campos y el «deterioro cognitivo» que sigue experimentando la que fue la reina de las mañanas de la televisión. «La enfermedad de mi madre no se puede asumir, solo puedes adaptarte. Pero el dolor está ahí siempre», asevera. «Preferiría el sufrimiento nuestro de que mi madre no nos conociera si eso implica que va a ser más feliz», añade.

Ángela Portero, muy dura con Terelu Campos

Ángela Portero en ‘Así es la vida’.

Este miércoles, ‘Así es la vida‘ comenzaba el programa cebando la exclusiva de Terelu Campos en Lecturas y Ángela Portero no se cortaba nada al lanzar un palo a la presentadora por su doble moral. «Me ha sorprendido porque ella fue la primera en pedir que no se hablara de su madre y recuerdo que tuvo un enfrentamiento con su hermana Carmen por hacerlo en un programa o en una revista», empezaba diciendo la tertuliana.

«Hay cosas que no entiendo. Es ella la que vuelve a poner ahora de actualidad cuando los medios a los que se nos ha pedido respeto con María Teresa Campos se le ha respetado. Y es ella la que la vuelve a poner en el foco», añadía Ángela Portero sin pudor.

Después de que Gema Fernández pusiera sobre la mesa que Terelu hacía esto para seguir facturando, era Sandra Barneda la que trataba de dar la cara por su compañera. «Creo que Terelu suele hacer siempre un posado. Y claro seguro que le tenían que preguntar a María Teresa. No es por defender a nadie, pero coloco en el contexto toda la entrevista», sostenía la presentadora.

«Lo que sorprende es que entre en detalles. Estoy de acuerdo en que tiene que hablar porque todos queremos saber de su madre. Pero me chirría que es un posado vacacional en bañador y que entre en detalle…», insistía Gema Fernández.

Terelu Campos envía un mensaje en directo a Ángela Portero

Tras lo comentado en ‘Así es la vida’ y de que incluso Alejandra Rubio comentara que le había sorprendido que su madre hablara de este modo de la enfermedad de su abuela después de pedir respeto hacia ella; Terelu Campos llamaba a su hija y mandaba mensajes tanto a Ángela Portero como a Sandra Barneda.

«He hablado con ella ahora porque me ha aclarado una cosa que yo he dicho. Es verdad que ella no pidió expresamente que no se hablase de Teresa, sino que no se la fotografiara», explicaba Alejandra Rubio al entrar al plató. Mientras que Ángela Portero contaba que también le había escrito Terelu enfadada con ella por sus críticas.

«Terelu dice que ella nunca ha pedido que no se hablase de ella. Que cuando pidió respeto para Teresa fue para que no se la fotografiara porque se publicaron unas fotos que Teresa no estaba bien», relataba Ángela Portero. «A mí me choca que si una persona pide expresamente que no es el momento de hablar y de mantener la dignidad de su madre…», insistía Ángela. «Ella lo que quiere es que no se especule y se sepa claramente como está mi abuela y ya está», concluía Alejandra.