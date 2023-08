¿Quién es Ramona, el misterioso personaje de ‘La Promesa’ que cambiará la vida de Jana?

‘La Promesa‘ sigue sus emisiones en las sobremesas de TVE pese a la llegada del verano. A la espera de saber qué ocurrirá con la serie con la emisión de la Vuelta a España; la ficción de Bambú Producciones continúa su éxito en las tardes de TVE tras ser uno de los productos más vistos en diferido en julio junto a ‘El Grand Prix’ y ‘4 estrellas’.

Por si fuera poco, las tramas de ‘La Promesa’ siguen en lo más alto sobre todo tras la llegada de tres nuevos personajes la semana pasada que sin duda han llegado a la serie para revolucionar a algunos de los personajes principales como Jana y Manuel, Petra o Martina.

Pero esta semana, ‘La Promesa’ sumará un nuevo personaje misterioso, cuya llegada ya se ha anunciado en el capítulo que ha emitido este martes TVE. Se trata de Ramona, una mujer muy allegada a la madre de Jana y que sin duda podría cambiar la historia y la vida de la doncella y de su hermano Curro.

Hablando de Curro, en el capítulo 159 de ‘La Promesa’ emitido este martes, Curro ha pedido perdón a su hermana Jana por su actitud en el pasado. «Dejaste muy claro que la gente puede cambiar. Por mucho que haya cambiado yo, no dejo de pensar en el mal que hice. La culpa me consume. Te traté mal, innecesariamente y sin motivo alguno«, le reconocía el joven a su hermana.

Mientras Jana trata de quitarle hierro al asunto, Curro insiste en entonar su perdón a su hermana. «No te merecías que te tratara tan mal y me siento muy avergonzado. Bueno, no te lo merecías tú ni el resto de la gente. Me refiero a todas las personas que he maltratado», sentenciaba el sobrino de la Marquesa.

Jana se entera de la vuelta de Ramona a Luján

Y mientras Curro le pide perdón a Jana, esta ve como su pasado poco a poco va volviendo a su vida. Y es que María Fernández ha descubierto que alguien muy cercano a su madre ha regresado a La Promesa. «No sé por donde empezar. ¿Cómo se llamaba la mujer que te cuidaba cuando tú eras una niña?», le preguntaba la doncella a su compañera y amiga. «Ramona, se llamaba Ramona», contestaba ella.

«¿Qué tiene que ver Ramona en lo que me quieres contar?», le repreguntaba Jana a su compañera. «Agárrate, que he escuchado que una tal Ramona está de vuelta por Luján», termina de decirle María Fernández a la protagonista de ‘La Promesa’ justo al final del capítulo de este martes.

Inma Pérez-Quirós se incorpora a ‘La Promesa’

Cabe decir que el personaje de Ramona aparecerá en la ficción a partir del próximo viernes. Será la actriz Inma Pérez-Quirós la que de vida a esta misteriosa mujer que llega para revolucionar la vida de Jana. Y es que Ramona fue la mujer que cuidó de Jana cuando ésta tuvo que huir de los jinetes que asesinaron a su madre y secuestraron a su hermano en 1898.

Su llegada pondrá la vida de Jana patas arriba, ya que eso significa estar más cerca de la verdad sobre la muerte de su madre, sin embargo cuando Jana consiga ir a la cabaña donde vive Ramona, se llevará una desagradable sorpresa.

Así, Inma Pérez-Quirós regresa a las sobremesas de TVE donde ya formó parte de una de las protagonistas de ‘Acacias 38’. La actriz dio vida a Fabiana, una de las criadas. Recientemente también la hemos podido ver como Noelia Balmaseda de Unzeta y Téllez-Girón en la temporada 13 de ‘La que se avecina’, que llegará próximamente a Telecinco.