Paloma del Río, rota en llanto, se despide de TVE tras 37 años: «Yo me voy, el alma no»

El 27 de agosto de 2023 será una fecha guardada en los anales de la televisión. Y es que es el día en el que se ha retirado una de las grandes referentes en el mundo del periodismo deportivo, una de las voces que más han luchado por los derechos de las mujeres. Es el día en el que hemos dicho adiós a Paloma del Río.

La periodista era homenajeada este viernes por la Real Federación Española de Gimnasia antes de que la periodista colgara los cascos y retransmitiera por última vez el Mundial de Gimnasia Rítmica junto a su querida Almudena Cid. «Paloma del Río ha ganado 9 Juegos Olímpicos de verano, 7 de invierno. Nos ha acercado las principales pruebas de gimnasia, patinaje o hípica en campeonatos mundiales y europeos. Es una de las mujeres pioneras en el periodismo deportivo en España y una defensora del deporte femenino en España. Su currículum es interminable», destacaban.

GRACIAS, @PalomadelrioTVE



Este fue el homenaje que le rindió la @RFEGimnasia en pleno Mundial de Gimnasia Rítmica 2023, su última retransmisión.

Gritos de «Paloma» en pleno estadio

Pero no ha sido hasta este domingo cuando Paloma del Río ha vivido su última retransmisión. Ha sido muy emotiva pues desde el principio veía como en las gradas había numerosas pancartas dándole las gracias y despidiéndose de ella. Además, al ser conscientes de que les estaban pinchando con las cámaras, los españoles presentes en la grada se levantaban y aplaudían a la célebre periodista.

«Qué majos son, ¿no?», reaccionaba Paloma del Río al escuchar gritos al unísono de «Paloma». «Lo que te mereces, al final muchos países te han escuchado a ti, también de Latinoamérica», le apostillaba Almudena Cid. «Gracias a todos», aseguraba la periodista visiblemente emocionada por cómo la gente estaba despidiéndola ante su jubilación.

''𝙋𝙖𝙡𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙢𝙖, 𝙋𝙖𝙡𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙢𝙖''



Hoy es el último día y la última narración de Paloma del Río y Valencia ha querido mostrarle todo su amor.

La emotiva despedida de Almudena Cid a Paloma: «Has contribuido a una mejor sociedad»

Tras retransmitir como el equipo español de gimnasia rítmica se ha alzado con la medalla de plata en la final de cinco aros, llegaba el momento de la despedida. Era Almudena Cid la que le dedicaba unas emotivas palabras a su compañera y amiga. «Dame una mano. Ha llegado el momento de que cierres el micrófono y cuelgues los cascos pero antes permíteme que te diga algo. Has puesto la voz la vida de muchísimos deportistas, a los distintos deportes, especialmente minoritarios durante estos 37 años de tu carrera profesional pero no sé hasta que punto eres consciente de que muchos recurrimos a nuestra etapa deportiva para reencontrarnos y para ponernos en valor y volvernos a sentir competentes ante los golpes de la vida y cuando lo hacemos recurrimos a esos vídeos y ahí estás tú, estás ahora, estuviste y estarás siempre«, empezaba diciéndole Almudena Cid.

«De alguna manera con tu voz nos haces recordarnos aquella dura travesía que fuimos capaces de sostener. Si algo te define a ti es el rigor, la profesionalidad, la espontaneidad, la naturalidad, el compromiso y la igualdad. Y con todos estos valores has contribuido a hacer un mundo mejor y una mejor sociedad. Y tu voz también es nostalgia para muchas personas que te han escuchado a lo largo de toda su vida, en esos JJOO de verano, de invierno porque de alguna manera ha gritado, ha vibrado, ha saltado desde sus casas con tu voz», proseguía diciéndole Almudena a una emocionadísima Paloma del Río.

«Ya ya por último Paloma, has visto la retirada de muchos deportistas, sabes lo duro que es esa travesía y creo que también eres consciente de lo que supone dar ese paso de dejar el trabajo que te da una identidad. Esa identidad que tienes. Has estado cultivando muy bien hasta llegar a este momento. Nosotros los deportistas creo que hemos podido enseñarte desde nuestra humilde opinión el difícil proceso de la jubilación a través de nuestras carreras deportivas. Y tú a cambio nos has regalado tu voz que ha sido la banda sonora de todas nuestras vidas y carreras deportivas que nos recuerdan quienes fuimos y quiénes somos. El día que yo me retiré dijiste ‘Almu ya te puedes poner tacones’. Pues yo hoy te digo ‘Palo cuando cierres el micro ya te puedes dar barrigazos en la playa'», añadía Almudena casi sin poder contener la emoción.

Paloma del Río dice adiós: «Muchísimas gracias por la fidelidad»

Tras escuchar a su compañera de narración, Paloma del Río se dirigía a todos los espectadores. «Muchas gracias Almu, muchas gracias a todos los espectadores que durante tantos años en patinaje, en gimnasia, a mis colaboradores (…) A todos ellos muchísimas gracias porque con vuestros conocimientos he podido mejorar en mi profesión, nos hemos reído mucho y nos lo hemos pasado muy bien. Y como dice Lope de Vega, que todavía nos queda por cantar una medalla de España y una medalla de Ucrania, ‘Yo me voy, señora mía, yo me voy, el alma no’. Así que con esto vamos a cerrar. Yo les agradezco siempre siempre la fidelidad que han tenido con esta casa, con Teledeporte, con los deportes minoritarios, con el olimpismo. Muchísimas gracias, se lo agradezco de todo corazón durante toda esta travesía», sentenciaba la periodista entre aplausos y entre lágrimas.

¡Sois muchos los que nos lo habéis pedido y nos hemos puesto manos a la obra!



El audio del emotivo adiós de nuestra @palomadelrioTVE y el discurso de @almudenacid que nos ha puesto los pelos de punta



¡GRACIAS por tanto, Paloma!



❤️❤️❤️ pic.twitter.com/f5KSHXG3SR — Teledeporte (@teledeporte) August 27, 2023