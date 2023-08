Movistar Plus+ fija la fecha del regreso de ‘La resistencia’ y anuncia su calendario de estrenos

Con la llegada de septiembre llega un nuevo curso televisivo cargado de regresos y de estrenos. Para Movistar Plus+ no es un curso más, y es que cabe recordar que la plataforma decidió dar un giro a su estrategia para competir con Netflix y decidió cerrar #0. No obstante, aseguró la continuidad de ‘La resistencia’ y de otros tantos formatos.

Así, tras la desaparición de #0 el pasado 31 de julio, ahora será el nuevo canal de Movistar Plus+ el que acoja tanto el regreso de ‘La resistencia’ como de otros formatos como ‘Ilustres ignorantes’, ‘Martínez y Hermanos’ o ‘Leo Talks’, entre otros.

Precisamente, ‘La resistencia‘ con David Broncano será el encargado de abrir la temporada de estrenos y regresos de la plataforma. Tras el cierre de temporada en Huesca, el programa producido por El Terrat (The Mediapro Studio) y Encofrados Encofrasa arrancará su séptima temporada en antena el próximo lunes 11 de septiembre. Ricardo Castella, Grison, Jorge Ponce y todos los colaboradores seguirán formando parte del programa que se grabará una temporada más en el Teatro Príncipe Gran Vía.

Otros regresos además de ‘La Resistencia’

Un día después, el martes 12 de septiembre, serán los ‘Ilustres Ignorantes‘ los que estrenen su temporada 17. Pepe Colubi, Javier Cansado y Javier Coronas se vuelven a poner al frente de uno de los programas más queridos de la televisión. Una temporada más, y van 17, los ‘Ilustres Ignorantes’, junto a invitados, colaboradores y la habitual presencia del imitador Raúl Pérez, dan respuesta a preguntas ridículas que nos hacemos cada día con ingenio y mucho sentido del humor.

Ese mismo día, volverá Leo Harlem con la segunda temporada de ‘Leo Talks’. El cómico regresa a Movistar Plus+ con ocho nuevas charlas para seguir ofreciéndonos sus reflexiones sobre los grandes y pequeños temas que ocupan nuestro día a día: asuntos como el auge de los animales de compañía, la obsesión por la salud o la moda de lo foodie adquieren en la actualidad una relevancia muchas veces injustificada.

Dos días después, el jueves 14 de septiembre, Dani Martínez retomará sus entrevistas distendidas en la cuarta temporada de ‘Martínez y Hermanos‘. Una temporada más, el «hermano» más conocido de la televisión recibe a tres invitados conocidos para jugar, charlar y superar las pruebas que Dani les proponga en esta producción original de Movistar Plus+ y Fremantle.

El gran estreno de ‘Prime time’

El viernes 15 de septiembre llegará el turno del estreno de ‘Prime time’. Un formato de tres episodios que cuenta la evolución del entretenimiento televisivo en España desde la década de los 90. De ‘¿Qué apostamos?’ a ‘Grand Prix’ pasando por ‘El Hormiguero’, ‘Tu cara me suena’, ‘VIP Noche’, ‘Operación Triunfo’, ‘Gran Hermano’, late nights como ‘La noche se mueve’, ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’, ‘Crónicas Marcianas’, ‘Late Motiv’ y ‘La Resistencia’ o los grandes programas del corazón.

Entre los entrevistados de ‘Prime Time’ están Arturo Valls, Andreu Buenafuente, Eva Soriano, Anne Igartiburu, Carlos Sobera, Dani Martínez, Mercedes Milá, entre muchos otros rostros revelarán lo más desconocido de todos estos formatos que nos han acompañado estos años en el prime time televisivo.