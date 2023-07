Así fue la despedida de ‘La Resistencia’ en Movistar Plus+ con guiño a ‘Supervivientes’

‘La Resistencia‘ cerraba temporada este jueves 6 de julio y lo hacía por todo lo alto. El programa de David Broncano se trasladaba hasta Huesca, donde Jorge Ponce aparecía subido a un helicóptero para tirarle comida a Grison para que este la cogiera con la boca como han jugado Broncano y el mismo durante toda la temporada.

Croqueta a la puta cara de Grison.

Ramón García, no mires esto. pic.twitter.com/21g6GLAYx5 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) July 6, 2023

Jorge Ponce le lanzaba una croqueta a Grison desde un helicóptero, lo que regalaba a la audiencia una imagen de lo más surrealista. «Como la meta, soy Kobe Bryant», exclamaba el colaborador del formato de Movistar Plus. Tras esto, y con el objetivo de aprovechar el helicóptero, Jorge Ponce se llevaba a una persona del público a Francia para que, por primera vez, pisara el país vecino.

Tenemos un helicóptero. Un chaval nunca ha salido de Teruel. Francia está al lado. ¿Qué puede salir mal?



Au revoir mon ami 👋🏻 pic.twitter.com/kzHHL8WREt — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) July 6, 2023

Para el último programa, David Broncano entrevistaba al rapero Eladio Carrión, que se mostraba feliz de ser entrevistado en ‘La Resistencia’: «Estoy muy contento de estar aquí». El joven expresó su admiración por el paisaje de Huesca, aunque el frío le jugó una mala pasada y acabó haciendo la entrevista cubierto por una manta pese a haber vivido durante un tiempo en Alaska: «Me mudé con mi padre porque era militar, pero yo soy del caribe».

David Broncano también le sacó los colores al cantante por su «Tour europeo» de conciertos cuando solo tiene fechas en España. «¿Cómo eres tan sinvergüenza? Haber puesto gira mundial, si ya total…», le echaba en cara el presentador mientras que él se justificaba: «Me rio porque yo no me fijé y lo subí y de golpe me llegan un montón de notificaciones. Me están vacilando por un error. Pero estoy en Europa. Técnicamente, no estoy mal, estoy en el continente correcto».

*𝐋𝐚 𝐠𝐢𝐫𝐚 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐄𝐥𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐢ó𝐧*



Si te pones a analizarlo, el cartel no dice ninguna mentira pic.twitter.com/Xxozrt79vT — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) July 6, 2023

Como no, el rapero también se enfrentó a las preguntas clásicas de ‘La Resistencia’: «¿Dinero en el banco?», le preguntó David Boncano, a lo que el rapero se mojó: «Son 7 dígitos y menos de 8». «En los últimos 30 días, número total de relaciones sexuales», se interesaba entonces el presentador, recibiendo como respuesta: «Estoy tranquilito. Unas ocho».

Finalmente, para acabar por todo lo alto la temporada, ‘La Resistencia’ contaba con la actuación musical de Vetusta Morla: «Estamos encantados de estar aquí y por el regalazo de dejarnos interpretar nuestras canciones en este paraje irrepetible». «Es un honor para nosotros, acabar el programa especial de ‘La Resistencia’ desde Huesca que con Vetusta Morla», acababa diciendo David Broncano para poner el broche final.