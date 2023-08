La reacción de Yulen Pereira al conocer la nueva relación de Anabel Pantoja y su maternidad

Anabel Pantoja vuelve a ser noticia. La sobrina de Isabel Pantoja ha concedido una entrevista a la revista Lecturas en la que habla de su relación con David Rodríguez, el fisioterapeuta de su tía, y de cómo este le ha cambiado la vida. Además, le pone en valor respecto a sus exparejas, por lo que la reacción de Yulen Pereira era más que esperada por todos.

La sobrina de Isabel Pantoja, a diferencia de en otras ocasiones, no ha tenido reparo en hablar de su nuevo novio. Solo tiene buenas palabras hacia él e incluso lo pone en valor respecto a sus exparejas como Yulen Pereira: «Lo que vivo con David es lo mejor que he tenido hasta ahora».

Además, sus declaraciones se han interpretado como ataques hacia el esgrimista, con el que terminó su relación después de que volviera de la gira de Isabel Pantoja por Estados Unidos. «David me respeta, me da mi sitio, me valora y me apoya en todo. Y no está pensando en los seguidores de Instagram y los eventos. Él solo piensa en hacer un masaje y cobrar por él», ha manifestado la influencer.

«Me gustaría quedarme embarazada, sí o sí, con pareja o sola»

La vida de Anabel Pantoja ha cambiado por completo. Ahora, incluso se plantea ser madre con David o sola: «No sé si volveré a casarme. Esas cosas nunca se saben. Antes pensaba que no sería madre nunca, por ejemplo, y ahora tengo ganas de tener un bebé. Me gustaría, obviamente, quedarme embarazada, sí o sí, con pareja o sola. Me hace muchísima ilusión. Creo que sería una buena madre».

Tras estas declaraciones, la reacción más buscada era la de Yulen Pereira. El esgrimista está pasando unos días de vacaciones en Eivissa, lugar desde donde se ha pronunciado al respecto. Ha sido frente a los micrófonos de Europa Press donde Yulen Pereira se ha limitado a contestar que «todo va bien, todo va genial». Asimismo, le ha deseado lo mejor a la pareja: «Que les vaya bien, siempre, siempre«.